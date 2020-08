KSC verpflichtet Verteidiger von Fortuna Düsseldorf

nordphoto / Paetzel via www.imago-images.de

Robin Bormuth hat sich dem KSC angeschlossen

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Robin Bormuth von Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf verpflichtet.

Nach sechs Jahren bei der Fortuna war der Vertrag des Innenverteidigers in diesem Sommer ausgelaufen. Die Vertragsdauer teilte der KSC in seiner Mitteilung am Montagnachmittag nicht mit.

"Die offenen und ehrlichen Gespräche sowie die Wertschätzung, die mir dabei entgegengebracht wurde, fand ich enorm", sagte der 24-Jährige.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2014 hatte Bormuth 60 Pflichtspiele für die Fortuna absolviert, unter Trainer Uwe Rösler rutscht er in der letzten Saison in die U23 ab.