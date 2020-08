Medien: Stambouli hat bei Schalke verlängert

Revierfoto via www.imago-images.de

Bleibt Benjamin Stambouli langfristig beim FC Schalke 04?

Nach monatelangem Hin und Her scheinen der FC Schalke 04 und Benjamin Stambouli zusammengefunden zu haben. Offenbar bleibt der 29-Jährige dem Revierklub langfristig erhalten.

Nach Informationen von "Sky" hat Stambouli bereits einen neuen Vertrag unterschrieben. Dieser soll bis 2023 datiert sein. Laut dem Bericht hat der Verteidiger Gehaltsabstriche akzeptiert.

Stambouli war nach einer starken Hinrunde, in der er in der Abwehr der Schalker Hintermannschaft gesetzt war und zu den Leistrungsträgern gehörte, in der Rückrunde durch eine hartnäckige Verletzung (Bruch des Fußwurzelknochens) zurückgeworfen worden und bis Saisonende ausgefallen. Nicht ganz zufällig, gelangten die Knappen am Ende der Spielzeit nicht mehr auf einen grünen Ast und beendeten 2019/2020 mit 16 Spielen in Folge ohne Sieg.

Der "kicker" hatte noch vor wenigen Tagen berichtet, dass noch immer unklar ist, ob Stambouli eine Zukunft in Gelsenkirchen hat.

Sportvorstand Jochen Schneider äußerte sich zuletzt zu der Personalie. "Wir müssen nunmehr mit aller Sorgfalt prüfen, ob wir einen Kompromiss erzielen können, der für beide Seiten tragbar ist. Das ist die Realität, und dieser dürfen und können wir uns auch auf Schalke nicht verschließen", so der 49-Jährige zur "Sport Bild".

Trainer David Wagner erklärte Mitte Juni gegenüber der "Funke Mediengruppe": "Wir sind mit Benji im Austausch. Und wenn wir im Austausch sind, haben wir natürlich ein Interesse daran, dass er weiter für uns spielt. Das sind Sachen, die wir nach den nächsten vier Spielen konkretisieren."

Stambouli wechselte im Sommer 2016 vom französischen Hauptstadtklub Paris Saint-Germain zum FC Schalke 04. Für die Königsblauen bestritt der Abwehr-Allrounder seitdem 106 Partien. Dabei steuerte er vier Assists bei. Ein Tor gelang dem vielseitigen Franzosen bislang jedoch nicht.

Eine Bestätigung der Verlängerung durch die Schalke-Verantwortlichen steht noch aus.