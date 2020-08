ManUnited sieht Coman und Matondo als Sancho-Alternativen

imago

Kingsley Coman vom FC Bayern und Schalkes Rabbi Matondo werden bei ManUnited gehandelt

Der Poker um Jadon Sancho geht in die heiße Phase: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der BVB-Star mit Manchester United auf einen Fünfjahresvertrag verständigt, nun folgen die Verhandlungen zwischen den Klubs. Sollte es zu keiner Einigung kommen, hätten die Red Devils offenkundig schon Alternativen in der Hinterhand - eine davon spielt beim FC Bayern, eine andere bei Schalke 04.

Das geht aus einem Bericht der "Manchester Evening News" hervor. Demnach sind Kingsley Coman vom deutschen Rekordmeister und Knappen-Youngster Rabbi Matondo Kandidaten bei United.

Beide stehen bei ihren Klubs allerdings noch bis 2023 unter Vertrag und wären dementsprechend teuer. Günstiger als Sancho, für den Borussia Dortmund 120 Millionen Euro aufrufen soll, wären sie dennoch.

Während bei Coman nur sehr geringe Chancen bestehen dürften, die Bayern-Verantwortlichen von einem Transfer zu überzeugen, wären bei Matondo vor allen Dingen Zweifel an seiner Eignung für ein Spitzenteam wie Manchester United angebracht. Auf Schalke hat der Waliser bislang wenig Eindruck hinterlassen.

Matondo noch weit von Sanchos Level entfernt

Auch wenn der 19-Jährige noch ganz am Anfang seiner Profikarriere steht und in der Vorsaison immerhin 20 Mal in der Bundesliga für S04 randurfte, kann von einem Durchbruch noch keine Rede sein. Matondo ist wieselflink, aber kaum durchsetzungsfähig. Das Niveau seines guten Freundes Jadon Sancho hat der Teenager noch lange nicht.

Coman dagegen könnte den Red Devils durchaus als Soforthilfe dienen. In der vergangenen Spielzeit kam der verletzungsanfällige Franzose immerhin in 35 Partien für den FC Bayern zum Einsatz. Seine Ausbeute: Sieben Tore und sieben Vorlagen.

Da die Münchner aber mit dem Nationalspieler verlängern wollen, dürften Uniteds Aussichten auf Erfolg überschaubar sein. Ein Grund mehr, bei Sancho volles Risiko zu gehen.