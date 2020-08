Stöger holt wohl Fallmann und Fellner an Bord

GEPA pictures/ Christian Ort

Peter Stöger bastelt an seinem Trainerteam für die kommende Saison

Nach dem Wechsel von Christian Ilzer von der Austria Wien zu Sturm Graz, übernimmt Peter Stöger neben dem Amt des Sportvorstands, auch den Posten als Cheftrainer der "Veilchen". Wie "Sky" berichtet, hat sich dieser nun wohl sein Trainerteam zusammengestellt.

Genau ein Jahr nach seiner Rückkehr zur Austria Wien als Sportvorstand, ist Peter Stöger wieder auf der Trainerbank der Wiener zu finden und übernimmt vorerst für ein Jahr auch die Position als Chefcoach. Wie "Sky" berichtet, ist der 50-Jährige auf Suche nach Verstärkungen für sein Trainerteam nun fündig geworden und hier sind durchaus interessante Namen dabei.

Fallmann und Fellner vor Wechsel

So soll laut den Informationen von "Sky" das neue Trainerteam aus dem aktuellen SKU Amstetten-Coach Jochen Fallmann, dem ehemaligen Wiener Neustadt-Trainer Gerhard Fellner und dem bisherigen Sportkkoordinator der Austria Alexander Bade bestehen.

Fallmann ist seit März 2019 als Cheftrainer in Amstetten tätig und führte die Niederösterreicher in dieser Saison auf den starken fünften Tabellenplatz in der 2. Liga. Davor sammelte das ehemalige SKN St. Pölten "Urgestein" von Oktober 2016 bis September 2017 auch schon beim Hauptstadtklub aus Niederösterreich seine ersten Trainererfahrungen in der Bundesliga, als er Nachfolger von Karl Daxbacher wurde.

>> Fallmann "Jetzt holen wir uns noch die Kirsche"

Gerhard Fellner hingegen war zuletzt bis Mai 2019 als Cheftrainer beim SC Wiener Neustadt in der 2. Liga tätig und trainierte zuvor schon unter anderem Austria Klagenfurt, die Amateure des SKN St. Pölten sowie den First Vienna FC. Dort agierte der ehemalige Innenverteidiger von 2007 bis 2010 noch als Aktiver auch unter einem gewissen Peter Stöger, der damals Sportdirektor und Trainer auf der Hohen Warte war. Eine Wiedervereinigung bahnt sich an.

Bade hingegen steht schon seit August 2019 bei der Austria als Sportkoordinator unter Vertrag und soll ab dieser Saison nun auch dem Trainerteam von Stöger angehören, die beiden arbeiteten bereits in Deutschland beim 1. FC Köln und bei Borussia Dortmund erfolgreich zusammen.

Suttner vor Rückkehr

Zudem steht Abwehrroutinier Markus Suttner vor einer Rückkehr zu seinem Herzensklub, wie die Austria in einem Video auf ihrer Website anteasert. Der Vertrag des 33-Jährigen ist bei Fortuna Düsseldorf ausgelaufen, der Linksverteidiger würde somit ablösefrei nach Wien-Favoriten zurückkehren.

red