Erneut positiver Covid-19-Test bei Rapid

APA

Ein Spieler von Rapid wurde positiv gestestet

Der SK Rapid hat nach einem positiven Covid-19-Test bei einem Spieler das Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf vorzeitig abgebrochen. Wie Österreichs Vizemeister am Donnerstag mitteilte, ist es bei den regulären wöchentlichen Coronavirus-Tests "zu einer schwach positiven Testung bei einem Spieler" gekommen.

Rapid entschloss sich daher, das Trainingslager zu beenden und ein für Freitag angesetzt gewesenes Testspiel abzusagen. Das Team reiste noch Donnerstagmittag aus dem Burgenland ab, in Wien werden sich alle betroffenen Spieler und Betreuer in Selbstisolation begeben. Mitarbeiter des Hotels, in dem die Wiener einquartiert waren, werden nun auch vorsichtshalber getestet.

Im Rahmen einer regulären Covid19-Testung im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf kam es zu einer schwach positiven Testung bei einem Spieler. Der SK Rapid reagierte sofort und beendet das Trainingslager vorzeitig.



➡️ https://t.co/ED4e76icsk#SCR2020 #skrapid #Lager2020 — SK Rapid (@skrapid) 6. August 2020

Bereits der zweite Fall

Es ist bereits der zweite positive Test bei einem Rapid-Spieler. Vor dem Trainingsauftakt Ende Juli war bereits ein Profi positiv auf das Coronavirus getestet worden.

apa