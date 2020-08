Ausgebooteter Zieler beim 1. FC Köln im Gespräch

dpa

Ron-Robert Zieler wird in Hannover nicht mehr gebraucht

Der bei Hannover 96 degradierte Weltmeister-Torwart Ron-Robert Zieler wird in diesem Sommer möglicherweise zu seinem Heimatklub 1. FC Köln zurückkehren. Das berichtete der "kicker".

Im Falle dieses Wechsels müsste der 31-Jährige allerdings Gehaltseinbußen hinnehmen und sich zunächst auch beim FC mit der Rolle der Nummer zwei hinter dem Stammkeeper Timo Horn begnügen.

Zieler ist in Köln geboren und aufgewachsen und spielte bereits in der Jugend bis zu seinem Wechsel zu Manchester United für den Geißbock-Klub. In seiner Wahlheimat Hannover droht ihm nach der Rückkehr der alten und neuen Nummer eins Michael Esser nur noch ein Tribünenplatz.

Er darf den Fußball-Zweitligisten deshalb ablösefrei verlassen. Mehrheitsgesellschafter Martin Kind sagte am Wochenende öffentlich über ihn: "Wenn Zieler mich fragt, empfehle ich einen Wechsel. Bei uns wird er keine Chance mehr haben. Wir hätten ihn gar nicht verpflichten dürfen damals."