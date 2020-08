Nicht Werder, nicht Schalke: Kruse-Wechsel wohl fix

Hanno Bode via www.imago-images.de

Max Kruse wechselt nicht zu Werder Bremen oder FC Schalke 04

Nicht Werder Bremen, nicht FC Schalke 04: Max Kruse zieht es zwar zurück in die Fußball-Bundesliga - aber wohl zu Union Berlin.

Nach Informationen der "Deichstube" haben sich beide Seiten auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Genaue Details wie die Laufzeit von Kruses Vertrag in der Hauptstadt sind dem Bericht nicht zu entnehmen.

Am Mittwoch war Kruses Rückkehr nach Bremen offiziell geplatzt. Werder-Manager Frank Baumann bestätigte, war Gespräche mit dem Offensivmann, "aber er hat sich anders entschieden und wird nicht zum SV Werder wechseln". Werder hatte Kruse laut "Bild" einen Zweijahresvertrag mit Option angeboten.

Auch Kruse selbst äußerte sich am Donnerstag via Instagram zum geplatzten Werder-Engagement: "Ich habe es mir überlegt und mich für einen anderen Weg entschieden, den jeder auch respektieren sollte. Nichtsdestotrotz bin ich sehr dankbar, dass viele mir geschrieben haben und auf eine Rückkehr gehofft haben. Leider wird eine Rückkehr nicht der Fall sein, Werder wird dennoch immer in meinem Herzen sein. Ich freue mich darauf, euch bald im Weserstadion wiederzusehen, in welchem Dress es auch immer sein wird."

FC Schalke 04: Nur vage Gerüchte um Kruse-Verpflichtung

Nun deutet alles daraufhin, dass es das Trikot von Eisern Union aus Köpenick sein wird. Die Berliner waren schon länger mit Kruse in Verbindung gebracht worden. Mit einer Verpflichtung würden sie ihre Strategie der letzten Jahre fortsetzen, ein überwiegend mit No-Names besetztes Team punktuell auch mit gestandenen Bundesligaspielern zu bestücken.

Schalke war zuvor ebenfalls als möglicher Abnehmer für Kruse gehandelt worden. Konkret wurden dieser Gerüchte aber nicht.

Kruse hatte wegen ausstehender Gehaltszahlungen seinen eigentlich noch langfristig laufenden Vertrag beim türkischen Klub Fenerbahce gekündigt. Aufgrund der Umstände ist der Ex-Nationalspieler aller Voraussicht nach ablösefrei zu haben.