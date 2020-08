Kracher für FC Bayern und BVB zum Auftakt

Sascha Walther

Die Bundesliga hat den neuen Spielplan veröffentlicht

Die Bundesliga-Saison 2020/21 beginnt mit zwei echten Krachern: Während es der FC Bayern im Eröffnungsspiel mit dem FC Schalke zu tun bekommt, empfängt der BVB am 1. Spieltag die Borussia aus Mönchengladbach. Das geht aus dem neuen Spielplan hervor, den die DFL am Freitag veröffentlichte.

Neben den beiden vermeintlichen Spitzenspielen kommt es am ersten Spieltag der neuen Saison zu folgenden Begegnungen:

RB Leipzig - FSV Mainz

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld

Union Berlin - FC Augsburg

1. FC Köln - TSG Hoffenheim

SV Werder Bremen - Hertha BSC

VfB Stuttgart - SC Freiburg

Läuft alles nach Plan, findet die Partie des FC Bayern gegen den Schalke am Freitag, 18. September, statt. Die anderen Spiele werden dann am Samstag bzw. Sonntag steigen. Die genaue Terminierung steht noch nicht fest.

Zum absoluten Kracher zwischen dem FC Bayern und dem BVB kommt es laut Spielplan bereits am 7. Spieltag. Dann wird der Rekordmeister in Dortmund gastieren. Das erste Berlin-Derby der neuen Saison findet am 10. Spieltag statt.

Saisonfinale mit potenziellen Topspielen

Die Schlussphase der neuen Spielzeit hat zwei potenzielle Topspiele parat: So ist das zweite Duell zwischen dem BVB und RB Leipzig am 32. Spieltag angesetzt. Der FC Bayern muss am gleichen Wochenende derweil gegen Borussia Mönchengladbach ran.

Der große Saisonfinale in Form des 34. Spieltags gestaltet sich wie folgt:

FC Bayern - FC Augsburg

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

Union Berlin - RB Leipzig

SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln - FC Schalke 04

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - FSV Mainz

TSG Hoffenheim - Hertha BSC

Der letzte Spieltag ist für den 22. Mai 2021 vorgesehen, die Winterpause ist deutlich kürzer als gewohnt. Der Supercup zwischen dem Doublegewinner FC Bayern und Vizemeister Borussia Dortmund wird erst am 30. September ausgetragen, das DFB-Pokalendspiel steigt schon vor dem Bundesligafinale am 13. Mai.

In der 2. Liga rollt der Ball ebenfalls am 18. September wieder. Dann stehen sich der Hamburger SV und Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf sowie Jahn Regensburg und der 1. FC Nürnberg gegenüber.