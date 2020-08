Ronaldo vor Juve-Abschied? Agnelli bezieht Stellung

Federico Tardito / Insidefoto via www.imago-images

Bleibt Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin?

Nach dem überraschenden Aus in der Champions League gegen Olympique Lyon schrillen bei Juventus Turin die Alarmglocken. Trainer Maurizio Sarri steht am Pranger und laut italienischen Medien gar vor dem Aus. Und auch die Zukunft von Superstar Cristiano Ronaldo ist angeblich offen. Zu einem möglichen Abgang des Portugiesen bezog Klubchef Andrea Agnelli am Freitag Stellung.

Ein Bericht der französischen Zeitung "France Football" sorgte in den vergangenen Tagen für Aufregung in der Fußball-Welt. Das Blatt berichtete von einem unzufriedenen Cristiano Ronaldo, der seine Zelte in Turin am liebsten abbrechen und zu Paris Saint-Germain wechseln würde.

Der Superstar sei mit dem Spielstil von Trainer Sarri nicht einverstanden und fühle sich darüber hinaus zu wenig wertgeschätzt, hieß es. Nach dem Champions-League-Finalturnier wolle er entscheiden, ob es bei Juve oder einem anderen Verein für ihn weitergehen soll. Da die Alte Dame das Turnier nun sogar gänzlich verpasste, scheint ein Abschied tatsächlich näher zu rücken.

Juve-Boss wittert "Trick der Medien"

Juve-Boss Agnelli versuchte nach dem Champions-League-Aus gegen Lyon die Wogen so gut es geht zu glätten und sagte gegenüber "Sky Italia": "Ich bin komplett davon überzeugt, dass er bleiben wird."

Der Bericht von "France Football" basiere auf einem Interview, das CR7 vor "vielen Monaten" gegeben habe, so Agnelli. "Dieser Bericht wurde dann vor einem Spiel von uns gegen eine französische Mannschaft veröffentlicht. Das ist ein alter Trick der Medien", ergänzte der Milliardär, der sich keine Sorgen um einen Abgang seines Superstars macht: "Ich kann ihnen versichern, dass Ronaldo eine Säule von Juventus bleibt."

Dass die Alte Dame eine schwere Saison hinter sich hat, konnte und wollte aber auch Agnelli nicht schönreden. "Diese Saison war bittersüß. Es war ein sehr schwieriges Jahr, in dem wir mit dem Gewinn unserer neunten Meisterschaft in Folge ein fantastisches Kapitel geschrieben haben. [...] Die Champions League lief für uns, die Spieler und die Fans aber natürlich enttäuschend."

Der Druck auf das Team, das wusste auch Agnelli, wird in der nächsten Saison weiter steigen: "Die Champions League war ein Traum, jetzt muss sie ein Ziel sein. So auszuscheiden ist eine große Enttäuschung. Wir werden in den nächsten Tagen entscheiden, wie wir in die nächste Saison gehen."