"Wie eine Bombe": Rummenigge will CL-Revolution

Kevin Voigt

Karl-Heinz Rummenigge hat viel Respekt vor Lionel Messi

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern hat vor dem Viertelfinale in der Champions League eindringlich vor Barcelonas Superstar Lionel Messi gewarnt. Außerdem warb Rummenigge für einen neuen Modus in der Königsklasse.

"Ich habe einen Riesenrespekt vor ihm. Er hat etwas, was kaum ein anderer hat: Er kann Spiele im Alleingang entscheiden", sagte Rummenigge am Dienstag in München über Messi.

Man müsse den Argentinier im Duell am Freitag "aufmerksam beobachten und ihm aggressiv und taktisch klug die Freude am Spiel nehmen. Dann haben wir gute Voraussetzungen", betonte der Bayern-Boss. Messi sei immerhin "der Superstar des letzten Jahrzehnts".

Einen Vergleich zwischen dem Barca-Star und Bayerns derzeit überragendem Torjäger Robert Lewandowski wollte Rummenigge nicht ziehen. Beide würden auf "etwas unterschiedlichen Positionen" spielen. Aber Lewandowski sei "in der Form seines Lebens. Besser geht es nicht", sagte Rummenigge und sprach sich erneut für eine Wahl zum Weltfußballer des Polen aus: "Robert hätte es verdient."

FC Bayern: Rummenigge schwärmt von Flicks Erfolg

Das Final-Turnier in Lissabon (12. bis 23. August) sei wie eine "europäische Klub-WM. Du musst wahnsinnig konzentriert und auf den Punkt topfit sein", sagte Rummenigge zudem.

Doch auch wenn es gegen die Katalanen "sehr schwer" werde, sei die Mannschaft "dazu in der Lage", das Halbfinale am 19.8. zu erreichen.

Vor allem Trainer Hansi Flick habe sein Vertrauen: "Seitdem Hansi das übernommen hat, läuft es ja wie geschnitten Brot." Aber, warnte er, "wir dürfen jetzt nicht schon vom Finale träumen, sondern müssen es wie 2013 step-by-step und mit einem Schuss Demut angehen."

Champions League künftig immer mit Final-Turnier?

Rummenigge warb dafür, die Königsklasse zukünftig grundsätzlich mit einem Final-Turnier zu beschließen.

"Der Modus wird wie eine Bombe einschlagen. Der größte Thrill für den Fan ist das K.-o.-System. Bei zwei Spielen setzt sich aus Erfahrung eigentlich immer die bessere Mannschaft durch, in einem Spiel ist alles möglich. Man kann eine bessere Mannschaft schlagen oder gegen eine schlechtere Mannschaft verlieren", schwärmte der Bayern-Boss.

Rummenigge berichtete: "Es gab mal eine Idee, die nannte sich Week-of-Football: zwei Halbfinals und das Finale in einer Stadt, gespielt in einer Woche. Das ist diskutiert worden, man hat es aber wieder zu den Akten gelegt."

Aktuell gebe es eine Diskussion über eine Champions-League-Reform ab 2024. "Wir müssen schauen, dass wir an die K.-o-Phase mehr Fleisch an die Knochen bringen. Da muss man kluge Entscheidungen fällen, dass die Reform dazu führt, dass der Hunger auf die Champions League größer wird", sagte Rummenigge und sprach sich in diesem Zusammenhang für "Qualität statt Quantität" aus.