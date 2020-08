Witsel verrät: So überzeugte ich Meunier vom BVB

Noah Wedel via www.imago-images.de

Axel Witsel und der BVB wollen in der nächsten Saison wieder angreifen

Der Angriff auf den FC Bayern ist in vollem Gange. Während sich die Münchner voll auf ihre Triple-Mission konzentrieren, bereitet sich der BVB schon auf die nächste Saison vor. Axel Witsel weiß, worauf es in den nächsten Monaten ankommen wird, um endlich wieder einen Titel zu holen.

Warum es mit der Meisterschaft im letzten Jahr nicht klappte, wusste Witsel im Rahmen eines Medientermins im Trainingslager in Bad Ragaz genau zu benennen: "Wir haben in der Hinrunde zu viele Punkte liegengelassen." Letztlich sei nach 34 Spieltagen zwar nicht alles gut, "aber auch nicht alles schlecht" gewesen, urteilte der Belgier.

Die Zielsetzung für die nächste Spielzeit ist klar. Und auch, worauf es ankommen wird: "Wir dürfen nicht die Fehler der letzten Saison wiederholen." Er und auch das Team wollen "besser sein als in der vergangenen Saison", so der Mittelfeldspieler, der das Wort Meisterschaft jedoch nicht in den Mund nahm.

Vor allem die Spiele gegen "kleinere Teams" müsse der BVB in Zukunft souveräner und erfolgreicher gestalten, forderte der Mittelfeldspieler: "Wir haben so viele Punkte liegengelassen gegen kleinere Teams, gegen die wir normalerweise die drei Punkte hätte holen müssen. [...] Daran wollen wir arbeiten und es besser machen."

Witsel: So überzeugte ich Meunier vom BVB

Witsel selbst hat einen Teil seiner Arbeit für die Saison 2020/21 schon vor Monaten erledigt - indem er Landsmann Thomas Meunier von einem Wechsel nach Dortmund überzeugte. "Ich habe zu ihm gesagt: Wenn du jedes Wochenende in einem vollen Stadion - außer jetzt aktuell natürlich - spielen willst und in dieser verrückten Atmosphäre, ist der deutsche Fußball das richtige", erinnerte sich Witsel.

"Ich habe ihm gesagt: Du musst hierhin kommen. Er musste die Entscheidung treffen und hatte andere Angebote. Aber jetzt ist er hier und wir alle sind glücklich", so der Belgier, der bereits im Februar wusste, dass Meunier zu den Schwarz-Gelben kommen würde: "Nach dem ersten Spiel gegen PSG hat er mir gesagt, der Deal ist durch."

Mit Jude Bellingham steht auch ein zweiter Neuzugang mittlerweile fest. Vom jungen Engländer schwärmt Witsel schon nach wenigen Tagen in den höchsten Tönen. "Du siehst schon in der ersten Woche, dass er zwar noch jung ist, aber anders als die anderen Spieler in seinem Alter." Der 17-Jährige werde mal ein "sehr wichtiger Spieler sein", ist der Belgier überzeugt.

BVB-Team wusste nichts von Sancho-Entscheidung

Bellinghams Landsmann Jadon Sancho ist schon längst einer dieser wichtigen Spieler im Team. Dass der Superstar beim BVB bleiben würde, wusste selbst die Mannschaft bis zuletzt nicht.

"Erst als Michael Zorc es verkündet hatte, haben wir es auch erfahren", verriet Witsel, der sich sehr glücklich über den Verbleib des 20-Jährigen zeigte: "Ein Spieler wie Jadon, der so talentiert ist - da kann man nur froh sein, dass er bleibt, denn er ist einer unserer wichtigsten Spieler in der Offensive."