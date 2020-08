Irre BVB-Klausel bei Drittliga-Geschäftsführer

Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Hat BVB-Klausel in seinem Vertrag: Waldhoff-Boss Kompp

Bei Drittligist Waldhof Mannheim ist Geschäftsführer Markus Kompp aufgrund seines Führungsstils nicht unumstritten. Der 37-Jährige will aber offenbar hoch hinaus und hat eine Ausstiegsklausel für einen Wechsel zu Borussia Dortmund in seinem Vertrag.

Bereits mehrfach protestierten die Fans von Waldhof Mannheim in der Vergangenheit gegen den eigenen Klub-Chef. Markus Kompp, der zwischen 2015 und 2016 auch schon bei Hansa Rostock als Vorstandsvorsitzender fungierte, sorgte unter anderem mit einem Choreo-Verbot für Kritik der Anhängern.

Anfang November 2019 hängten diese in der Stadt verteilt mehrere "Kompp raus"-Plakate auf, unter anderem am Mannheimer Schloss. Auch auf der Tribüne gab es vor der Corona-Krise Gesänge und Spruchbänder gegen Kompp. Bei Mitarbeitern und Spielern Waldhofs soll der Klub-Chef ebenfalls nicht unbedingt hoch im Kurs stehen.

Kompp selbst sieht sich aber offensichtlich womöglich eines Tages in ganz anderen Sphären als beim früheren Bundesligisten, der seit Jahren in den Niederungen des Fußballs herumdümpelt. Ein Indiz für die großen Ambitionen: die BVB-Klausel in Kompps Vertrag.

BVB-Klausel: "Option zu einer Auflösung des Vertrages"

Das bis 30. Juni 2022 laufende Arbeitspapier, aus dem "Sport Bild" zitiert, enthält folgenden Passus: "Der Geschäftsführer erhält die Option zu einer Auflösung des Geschäftsführerdienstvertrages mit einer Ankündigungsfrist von sieben Kalendertagen, sollte dem Geschäftsführer ein Angebot von 'Borussia Dortmund' vorliegen."

Kompp selbst hielt sich angesprochen auf die Klausel gegenüber dem Blatt bedeckt. "Borussia Dortmund ist einer der besten Vereine Deutschlands, und ich habe große Hochachtung vor dem, was Herr Watzke & Co. die letzten Jahre mit diesem Verein erreicht haben. Zu Inhalten von Verträgen geben wir weder Bestätigungen noch Dementi heraus, sondern kommentieren diese generell nicht."

Kompp hat in seinem Mannheimer Kontrakt offenbar auch für den Fall vorgesorgt, dass der Tabellenneunte der abgelaufenen Saison plötzlich unerwartete sportliche Erfolge feiert. Für einen Bundesliga-Aufstieg mit Waldhof soll er eine Prämie in Höhe von 100.000 Euro brutto, für den Einzug einen Bonus von 20.000 Euro ausgehandelt haben.