Altach unterliegt BVB vor Zuschauern 0:6

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Klarer Dortmund-Sieg in Altach

Dortmund-Stürmer Erling Håland trifft im Test gegen Altach im Doppelpack, Rapid dreht gegen Opava einen frühen 0:3-Rückstand noch in einen Sieg.

Gegen einen hochkarätigen Gegner hat der SCR Altach einen ersten Probelauf für die Rückkehr der Zuschauer in die Fußballstadien absolviert. Dem den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund unterlagen die Vorarlberger am Mittwoch in der Cashpoint-Arena 0:6. Laut Vereinsangaben durften 1.250 Dauerkartenbesitzer bei dem Testmatch dabei sein. Rapid gewann gegen SFC Opava (Troppau) aus Tschechien 5:3.

Bei hochsommerlichen Bedingungen sahen die Altacher Fans einen ungefährdeten Sieg der Dortmunder und einen gut aufgelegten Ex-Salzburg-Stürmer Erling Hãland: Der Norweger traf bei seiner Rückkehr nach Österreich gleich zweimal (36./Elfmeter, 45.). Dazu trugen sich Giovanni Reyna (14.), Thorgan Hazard (75./Elfmeter), Emre Can (86.) und Julian Brandt (90.) als Torschützen ein.

Altach-Trainer Alex Pastoor setzte unter anderem auf die Neuzugänge Nosa Edokpolor, Mario Stefel, Tino Casali und Daniel Maderner. Bei den Gästen, die derzeit im nahen Schweizer Kurort Bad Ragaz auf Trainingslager sind, kamen Jude Bellingham, der von Birmingham City gekommen war, und Thomas Meunier (von Paris Saint-Germain) zum Einsatz.

Rapid macht gegen Opava aus einem 0:3 ein 5:3

Einen Sieg - auch für die Moral - feierte Österreichs Vizemeister Rapid gegen Opava in Bad Erlach. Nach einem 0:3-Rückstand nach 37 Minuten gewannen die Wiener dank Toren von Leo Greiml (55.), Koya Kitagawa (58.), Ercan Kara (69., 85.) und Christoph Knasmüllner (87.) noch 5:3.

Die Admira setzte sich ebenfalls gegen einen tschechischen Verein durch. In Rudersdorf siegte die Mannschaft von Trainer Zvonimir Soldo gegen Baník Ostrau 2:1 (0:0), Markus Pink (56.) und Filip Ristanić (81.) trafen für die Niederösterreicher. Der SKN St. Pölten zog in Westendorf gegen Dynamo Budweis hingegen mit 0:3 (0:1) den Kürzeren.

apa