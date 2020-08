PSG ringt Atalanta in den Schlussminuten nieder

APA (AFP)

Neymar und Co. taten sich gegen Atalanta schwer

Außenseiter Atalanta liefert den Superstars von Paris Saint-Germain im Viertelfinale der Champions League einen aufopfernden Kampf, mit einem Doppelschlag in der Schlussphase zittert sich PSG am Ende dennoch in die Runde der letzten vier.

Der französische Meister Paris Saint-Germain hat sich als erstes Team den Aufstieg in Semifinale der Champions League gesichert. Beim Finalturnier in Lissabon benötigte PSG am Mittwochabend gegen Atalanta aber eine große Portion Glück. Marquinhos (90.) und Eric Maxim Choupo-Moting (93.) trafen beim 2:1 (0:1) erst kurz vor Schluss.

Mario Pašalić (27.) hatte Atalanta, den Klub aus Bergamo, der mit am schwersten von der Corona-Pandemie getroffenen italienischen Stadt, in Führung gebracht. Der vermeintliche Außenseiter war über weite Strecken zumindest ebenbürtig. Im Halbfinale am 18. August trifft Paris auf Atlético Madrid oder RB Leipzig.

apa