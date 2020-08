Peter Stöger: "Wir brauchen die Zuschauer"

GEPA pictures/ Christian Ort

Peter Stöger blickt auf seine Zeit beim BVB zurück

In Vorbereitung auf die kommende Saison hat sich die Austria mit Borussia Dortmund einen ganz besonderen Testspielgegner geholt, der für Cheftrainer Peter Stöger einen speziellen Charakter hat. Arbeitete er doch von 2017 bis 2018 bei den Schwarz-Gelben als Coach und führte sie in die Champions League. Nun lässt er im "Sport1-Interview" seine Zeit Revue passieren und spricht über die aktuellen Herausforderungen in Corona-Zeiten.

Nach dem SCR Altach trifft auch der FK Austria Wien mit Borussia Dortmund auf den deutschen Vizemeister der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Für Peter Stöger ein emotionales Wiedersehen, stand er doch selbst von Winter 2017 bis Sommer 2018 an der Seitenlinie bei den Schwarz-Gelben und führte sie noch zu Platz vier und damit in die Champions League. Im Interview mit "Sport1" lässt der 54-jährige Wiener seine Zeit in Dortmund Revue passieren und spricht über die aktuellen Herausforderungen als Sportvorstand und Coach in Personalunion zu Corona-Zeiten.

"Wir brauchen Zuschauer"

Seit diesem Sommer ist Peter Stöger nicht nur den Sportvorstand der Austria, sondern auch wieder auf der Trainerbank der "Veilchen" zu finden, nachdem der bisherige Coach Christian Ilzer seinen überraschenden Abgang zu Sturm Graz verkündete. "Wir wollten kein großes Risiko eingehen und haben uns dazu entschieden, dass ich das jetzt für ein Jahr - neben meinem Job als Sportvorstand - mache. Ich kenne schließlich den Verein, die Strukturen und die Mannschaft sehr gut", so Stöger zu Beginn des Interviews.

Gleich in seinem ersten Jahr als Trainer der Austria hat Stöger auch mit den Folgen und Nachwirkungen der Coronavirus-Krise zu kämpfen: "Nach dem Neubau unseres Stadions, einigen infrastrukturellen Erneurungen und der Corona-Krise müssen wir den Gürtel enger schnallen. Wir sind schon stabil aufgestellt, aber Corona verschärft das Ganze natürlich. Wir brauchen Zuschauer – so wie jeder andere Verein auch. Wir leben von Sponsoren und Fans."

Das Budget der Austria liegt bei 25 bis 30 Millionen Euro, laut Stöger sind knapp vier bis fünf Millionen in kurzer Zeit durch die Folgen der Coronavirus-Krise abhanden gekommen, ein durchaus großer Anteil. Daher sieht er die Rückkehr der Fans in das Stadion als etwas ganz Entscheidendes an: "Bei uns passen 17.000 Zuschauer rein. Wir haben ein Konzept erarbeitet, dass das Gesundheitsamt und die zuständigen Behörden noch bestätigen müssen. Wir hoffen aber, dass wir ab September vor 8000 Zuschauern spielen dürfen. Das wäre für uns lebensnotwendig."

Dortmund als erster Testspiel-Gegner / Tests negativ https://t.co/4wiI1OirXV pic.twitter.com/WHFFFwldN8 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 14. August 2020

Stöger zufrieden mit BVB-Zeit

Mit seinem halbjährigen Engagement bei Borussia Dortmund von 2017 bis 2018 zeigt sich Peter Stöger zufrieden, er übernahm das Team auf Platz acht liegend und führte sie am Ende zumindest noch auf Position vier und damit zur Champions League-Qualifikation: "Das war das Ziel. Es hat ja keiner wahrnehmen wollen, dass der BVB zu der Zeit meiner Übernahme Achter war. Das ist für viele außerhalb der Vorstellungskraft. Da gehört der BVB natürlich auch nicht hin. Viele Dinge liefen sicher nicht ganz optimal."

Für Stöger selbst war von Anfang an klar, dass es sich dabei nur um ein kurzes Engagement handeln würde, da er nach seinem Aus beim 1. FC Köln auch eine Pause brauchte: "Ich wollte ja eigentlich eine längere Pause einlegen. Aber wenn Aki Watzke anruft und sagt: 'Wir brauchen dich, wir müssen unbedingt in die Champions League kommen'. Dann überlegst du nicht lange. So eine Chance kriegst du selten. Wir haben uns von Anfang an darauf geeinigt, dass es nur ein halbes Jahr lang gehen wird. Das Ziel war dabei immer, dass wir es in die Champions League schaffen. Das Ergebnis und der Klub standen immer im Vordergrund. Unser Ziel haben wir erreicht und das macht mich auch rückblickend noch zufrieden."

Für den Test gegen Dortmund hat Peter Stöger keine großen Ziele: "Wir sind erst fünf Tage im Training und haben demnach keine großen Erwartungen. Das Spiel ist eine große Herausforderung für unserer junge Truppe. Wir befinden uns in einem Umbruch."

red