Matthäus teilt gegen Pep aus: "Hat Mannschaft geschwächt"

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Lothar Matthäus kritisierte Pep Guardiola scharf

Mit einer 1:3-Pleite im Viertelfinale gegen Olympique Lyon ist Manchester City krachend aus der Champions League ausgeschieden. Ex-Profi Lothar Matthäus übte nach der Pleite scharfe Kritik an Citizens-Teammanager Pep Guardiola.

"Guardiola hat die Mannschaft durch diese Veränderung geschwächt, weil er wieder was Besonderes machen wollte. Das ist in der Vergangenheit häufiger passiert", bemängelte Matthäus bei "Sky".

Anstatt auf das gewohnte 4-3-3-System zu setzen, agierte ManCity im 3-1-4-2. Erst nach gut einer Stunde stellte Guardiola wieder auf die altbewährte Spielform um. Mit einer Dreierkette in der Abwehrzentrale liefen die Citizens zuletzt im Januar gegen Sheffield United (1:0) auf.

"In einem Endspiel muss ich meine Stärken mit auf den Platz bringen und nicht auf einmal irgendwas ausprobieren, um etwas zu beweisen", schoss Matthäus weiter gegen Guardiola und konkretisierte: "De Bruyne auf der rechten Seite, keine Ideen aus dem Mittelfeld, hinten keine Sicherheit in der Abwehr, kein Aufbauspiel von hinten. Die beiden Außenverteidiger im Endeffekt zwar offensiv ausgerichtet, aber keine einzige gefährliche Flanke."

Guardiolas Weg "zeigt nach unten"

"Das war der Fehler von Pep Guardiola", stellte Matthäus unmissverständlich klar. Nicht nur für die Citizens, auch für den spanischen Trainer zeige der Weg "in die falsche Richtung", wie der ehemalige Spieler des FC Bayern betonte.

In den vergangenen beiden Jahren war Guardiola mit City jeweils im Viertelfinale ausgeschieden, in der Saison 2016/2017 war bereits das Achtelfinale Endstation gewesen.

Auch ManCity-Torschütze Kevin De Bruyne war mit der Umstellung von seinem Trainer wohl nicht ganz zufrieden: "Wir haben es nicht so gemacht, wie wir es müssen. Der Coach hatte einen Plan, aber wir haben nicht so viele Optionen gefunden", so der 29-jährige Belgier: "In der zweiten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber dann geben wir zwei Geschenke an Lyon."