DFB-Präsident Keller hofft auf "deutsches Finale"

Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Fritz Keller freut sich über das gute Abschneiden der deutschen Teams

Erstmals seit 2013 stehen zwei Bundesligisten im Halbfinale der Champions League - das bereitet dem DFB und der DFL große Freude. Begleitet werden sie aber nicht von Teams aus England oder Spanien, sondern überraschend aus Frankreich.

Der historische Moment in der Königsklasse des europäischen Fußballs stimmte DFB-Präsident Fritz Keller so euphorisch, dass er für einen kurzen Augenblick sogar die Freundschaft zu den französischen Nachbarn vergaß. "Bayern und Leipzig sind wie Champions aufgetreten. Ich hoffe sehr auf ein deutsches Finale", sagte der 63-Jährige. Die Chancen dafür stehen tatsächlich ziemlich gut.

Denn die Bundesligisten RB Leipzig und Bayern München müssen in der Vorschlussrunde etwas überraschend kein spanisches oder englisches Schwergewicht aus dem Weg räumen. Natürlich, auch Paris Saint-Germain (gegen Leipzig) und Olympique Lyon (gegen München) sind anspruchsvolle Aufgaben, aber erwartet worden waren in der Vorschlussrunde zu Saisonbeginn eher die üblichen Verdächtigen. Real Madrid. FC Liverpool. Manchester City.

Erstmals seit 1996 sind unter den besten Vier des Kontinents aber überhaupt keine Mannschaften aus der reichsten Liga der Welt (England) und dem Spitzenreiter der UEFA-Fünfjahreswertung (Spanien). Zeichen einer sich anbahnenden Wachablösung? Vor allem die Bundesligisten glänzten beim Finalturnier in Lissabon jedenfalls mit Spritzigkeit und einer couragierten, offensiven Spielausrichtung.

Eventuell ja das Ergebnis der längeren Pause - anders als in Spanien und England war in der Bundesliga nicht bis kurz vor dem Turnier gespielt worden. In Frankreich war die Saison sogar Ende April abgebrochen worden.

Bierhoff: "Wunderbarer Moment für den deutschen Fußball"

"Es ist ein wunderbarer, erfolgreicher Moment für den deutschen Fußball", schwärmte Oliver Bierhoff, Direktor der deutschen Nationalmannschaften und der DFB-Akademie. Der Europameister von 1996 vermutet auch im knackigen Format einen Vorteil für die Bundesligisten, dem Nationalteam eilt ja bereits der Ruf als Turniermannschaft voraus. Gleichzeitig könnten die nun gemachten Erfahrungen wiederum dem DFB-Team helfen.

"Der aktuelle Turniermodus ähnelt doch sehr den K.o.-Runden einer EM oder WM. Das wird uns auf unserem Weg zurück an die Weltspitze zusätzlich helfen", sagte Bierhoff. Auch auf dieser Ebene ist Frankreich wohl eher Widersacher von Deutschland als England oder Spanien.

Wahrscheinlich bezeichnete der französische Staatspräsident Emmanuel Macron auch deshalb sein Land und Deutschland als "Motoren von Europa - in Brüssel und auf dem Spielfeld". Wie Keller wird Macron jeweils für 90 Minuten aber die Freundschaft hinten anstellen. Er glaube, twitterte Macron, "dass die Bundeskanzlerin es mir nicht übel nehmen wird, wenn ich Paris und Lyon unterstützen werde".