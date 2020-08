"Sehr happy": Deutsches Trainer-Trio dominiert die CL

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Hansi Flick und Julian Nagelsmann wollen sich im Champiions-League-Finale begegnen

Ein deutsches Trainer-Trio greift in Lissabon nach dem Henkelpott der Champions League. Nur Zufall oder Ausdruck einer sehr guten Trainer-Ausbildung hierzulande?

Ein Hansi, ein Thomas, ein Julian und jetzt auch noch ein Rudi: Erstmals in der Geschichte der Champions League stehen gleich drei deutsche Trainer im Halbfinale - und zu ihnen gesellt sich ein Mann, dessen Vorname deutscher kaum sein könnte. "Mein Vater hat mir diesen Namen gegeben. Er war ein großer Radsport-Fan und hat Rudi Altig geliebt", sagte Rudi Garcia.

Der französische Coach von Olympique Lyon wird darüber vielleicht auch mit Hansi Flick sprechen, wenn der Außenseiter und Bayern München am Mittwoch (21:00 Uhr) das zweite Halbfinale bestreiten. Bereits am Dienstag (21:00 Uhr) treffen Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) und Julian Nagelsmann (RB Leipzig) aufeinander. "Ich freue mich natürlich für Thomas und für Julian", sagte Flick: "Wir werden versuchen, dass wir einen der beiden im Finale treffen."

Ein deutsches Trainer-Trio in der Vorschlussrunde der Königsklasse - das hat es seit der Einführung zur Saison 1992/93 noch nicht gegeben. Klar ist damit auch, dass nach 2018 und 2019, als Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool die große Bühne betrat, es zum dritten Mal in Folge mindestens ein deutscher Trainer ins Endspiel des wichtigsten Klubwettbewerbs schafft.

Nagelsmann hat "gute Trainerausbildung genossen"

DFB-Präsident Fritz Keller lobte die "großartige Leistung" der Trainer in Lissabon, und für Verbandsdirektor Oliver Bierhoff ist es "ein wunderbarerer, erfolgreicher Moment für den deutschen Fußball". Auch der Verband Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) ist begeistert. "Zufall ist das ganz sicher nicht", sagte BDFL-Präsident Lutz Hangartner dem "SID": "Es ist eher ein Beleg dafür, dass die Trainerausbildung in Deutschland sehr gut ist."

Auch Nagelsmann betonte, er habe "eine gute Trainerausbildung genossen" und sei "zufrieden mit dem, was ich da mit auf dem Weg bekommen habe". Der mit 33 Jahren jüngste Halbfinal-Coach der Champions-League-Geschichte will die ungewöhnliche Konstellation beim Finalturnier aber auch nicht zu hoch hängen.

"Ich erinnere mich an Worte zurück, bei denen der deutsche Fußball auf den Deckel gekriegt hat, und da waren meistens auch deutsche Trainer dabei", sagte Nagelsmann: "Jetzt ist wieder alles gut? So ist es auch nicht." Man solle nicht in Extremen leben - aber den Moment dürfe man schon genießen.

"Wir sollten uns freuen, dass wir jetzt ein paar deutsche Vertreter unter den Top-Vier in Europa haben", sagte der RB-Trainer: "Das ist eine schöne Sache." Vor allem für die Trainer selbst, findet Flick: "Ich weiß es selbst jetzt, wie man sich fühlt, wenn man ins Halbfinale kommt. Es sind die besten Vereinsmannschaften in Europa. Da ist man sehr happy."

Dass alle drei Trainer höchst unterschiedliche Typen sind, wundert Hangartner nicht. Dies zeige, dass die deutsche Trainerausbildung keineswegs stromlinienförmig sei, sondern "jeder seinen Stil und seinen Charakter" einbringen dürfe und auch sollte, erklärte der BDFL-Chef.