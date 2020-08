Schützenfest gegen Austria! BVB im Torrausch

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Der BVB um Giovanni Reyna (links) und Erling Haaland überzeugte auch im zweiten Testspiel

Nach dem klaren 6:0-Sieg im ersten Spiel der Vorbereitung gegen den SCR Altach setzte Borussia Dortmund am Sonntag noch einen drauf: Im Testspiel gegen Austria Wien ballerte sich der BVB so richtig in Stimmung und siegte am Ende mit 11:2 gegen den Klub von Ex-Coach Peter Stöger.

Aufstellung BVB 1. Halbzeit: Bürki - Morey, Meunier, Akanji, Guerreiro - Witsel, Brandt - Passlack, Pherai, Knauff - Reyna

Aufstellung BVB 2. Halbzeit: Hitz - Wolf, Piszczek, Can, Schulz - Bellingham, Raschl, Delaney - Sancho, Hazard, Duman

Austria Wien - Borussia Dortmund: 2:11. Tor: 0:1 Reyna (9.), 0:2 Reyna (23.), 1:2 Monschein (33.), Raphael Guerreiro (41.), 1:4 Pherai (44.), 1:5 Sancho (52.), 2:5 Jukic (53.), 2:6 Can (65.), 2:7 Wolf (73.), 2:8 Hazard (76., FE), 2:9 Bellingham (77.), 2:10 Duman (81.), 2:11 Schulz (86.)

+++ Das ist der BVB-Kader für das Trainingslager +++

BVB-Trainer Lucien Favre berief ganze 31 Spieler für das Trainingslager in Bad Ragaz. Im Gegensatz zum umworbenen Jadon Sancho, der die Reise antrat, im ersten Testspiel sofort überzeugte und sich zur Borussia bekannte, fehlen Marco Reus und Marcel Schmelzer. Die beiden Urgesteine laborieren weiterhin an Verletzungen.