PSG musst gegen Leipzig auf Navas verzichten

AFP/POOL/SID/RAFAEL MARCHANTE

Wird Paris gegen Leipzig fehlen: Torhüter Keylor Navas

Trainer Thomas Tuchel vom französischen Serienmeister Paris St. Germain muss im Champions-League-Halbfinale gegen RB Leipzig am Dienstag (21:00 Uhr) ohne Stammtorhüter Keylor Navas auskommen.

Das teilten die Franzosen am Sonntag mit. Navas hatte beim 2:1 im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch eine Muskelverletzung erlitten und musste in der 79. Minute ausgewechselt werden.

Zudem sei der Einsatz von Mittelfeldspieler Idrissa Gueye "äußerst unsicher". Der Senegalese laboriert ebenfalls an einer Muskelverletzung.