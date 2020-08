Barca reagiert auf Messi-Gerüchte

Michael Regan - UEFA

Die Gerüchte um Lionel Messi (M.) überschlagen sich

Die Gerüchte über einen bevorstehenden Abschied von Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona reißen nach dem 2:8 in der Champions League gegen den FC Bayern nicht ab. Nun hat Barca auf die Spekulationen reagiert.

Berichte, Messi habe seinen Haus-und-Hof-Klub nach dem historischen Debakel mitgeteilt, er wolle sich umgehend einen neuen Verein suchen, sollen nicht der Wahrheit entsprechen.

Das berichtet "Mundo Deportivo" mit Verweis auf eine Quelle aus der Vereinsführung der Katalanen. Weder Präsident Josep Maria Bartomeu noch Geschäftsführer Òscar Grau oder Sportdirektor Éric Abidal wurden demnach vom argentinischen Superstar kontaktiert.

Der brasilianische Sender "Esporte Interativo" berichtete am Sonntag unter Berufung auf eine interne Quelle bei den Katalanen, Messi habe seinen Wunsch nach einem Wechsel hinterlegt. Pikant daran: Der für den Artikel zuständige Reporter war auch der erste, der 2017 von einem Abschied Neymars aus Barcelona erfahren hatte.

Drei Abnehmer für Messi im Gespräch

Als mögliche Abnehmer für Messi werden vor allem drei Klubs gehandelt: Manchester City, Paris Saint-Germain und Inter Mailand.

Inters chinesischer Eigentümer, der Industriekoloss Suning, soll laut Medienberichten zu einer großangelegten Offensive bereit sein, um den sechsmaligen Weltfußballer nach Italien zu holen. Messis Vertrag in Barcelona läuft im kommenden Sommer aus, der 33 Jahre alte Argentinier hat mit Barca in dieser Saison alle drei möglichen Titel verpasst.

"Verrückte Idee: Messi will Barca verlassen, und Inter hofft", schrieb die "Gazzetta dello Sport". Manchester City habe zwar mehr Geld als Inter, hieß es in dem Bericht, "doch in Großbritannien gibt es nicht die Steueranreize, die das Leben Messis erleichtern würden".

Beflügelt wurden die Spekulationen von Berichten, nach denen sich Messi ein Penthouse im exklusiven Mailänder Hochhaus Torre Solaria, unweit von Inters Hauptquartier, gekauft hat. Auch sein Vater Jorge soll eine Wohnung in der lombardischen Hauptstadt gekauft haben, um von Steueranreizen zu profitieren, die Italien für Ausländer eingeführt hat.

Verlockend sind aber auch die vermeintlichen anderen Interessenten: Bei Manchester City würde Messi wieder auf seinen Ex-Coach Pep Guardiola treffen, bei PSG winken Sturmpartner à la Neymar oder Kylian Mbappé.

Neymar mit zentraler Bedeutung? Nur neun Spieler unverkäuflich

Eben jener Neymar soll der spanischen "Sport" zufolge allerdings auch die zentrale Rolle in den Zukunftsplanungen des FC Barcelona spielen. Demnach will Barca den verlorenen Sohn zurückholen und PSG einen Abschied schmackhaft machen, indem man die Dienste von Antoine Griezmann und 50 bis 60 Millionen Euro offeriert. Zudem hofft man angeblich, dass sich Neymar persönlich für ein Comeback im Trikot der Blaugrana einsetzt.

"Sport" will aber auch erfahren haben, dass Messi zu den wenigen Spielern zählt, die bei Barca als unverkäuflich gelten. Neben dem 33-Jährigen sei lediglich ein Abgang von Marc-André ter Stegen, Frankie De Jong, Ansu Fati, Riqui Puig sowie der Neuzugänge Miralem Pjanic, Trincao, Matheus Fernandes und Pedri ausgeschlossen.

Alle anderen Spieler stünden grundsätzlich zum Verkauf. Mit Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Ousmane Dembélé, Griezmann oder Luis Suárez würden somit auch einige absolute Top-Stars auf den Markt kommen.

Klar scheint derweil nur, dass die Pleite gegen den FC Bayern den Bossen des Klubs die Augen geöffnet hat. Ein Neustart scheint unausweichlich. Das gilt allerdings auch für die Führung des Vereins, die aktuell angeblich auf dem Prüfstand steht. Sogar ein Aus von Bartomeu und Neuwahlen standen im Raum.