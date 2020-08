dpa

"Unser Fußball" übergibt Forderungen an den DFB

Mit einem Plakat und einer dicken Unterschriftenmappe für DFB-Präsident Fritz Keller hat "Unser Fußball" seinen Forderungen nach einer Reform im Profigeschäft Nachdruck verliehen.

Zwei Vertreter der Fan-Initiative übergaben vor der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt/Main ihre Erklärung und eine lange Namensliste. Bundesweit 2632 Fanclubs und -gruppen, 268 Vereine und damit rund 450.000 Menschen haben sich nach Angaben der Initiative dem Aufruf inzwischen angeschlossen.

"Wir Fans fordern die Vereine und Verbände auf, die Zukunft des Fußballs grundlegend neu zu gestalten: basisnah - nachhaltig - zeitgemäß", hieß es auf dem Plakat. Und: "Weitermachen ist keine Option! Grundsatzbeschluss jetzt! Konkrete Reformen einleiten!"

"Ich freue mich, dass sich eine so große Fan-Gemeinschaft zusammengefunden hat. Die Corona-Zeit hat gezeigt, dass ein "Weiter so" eigentlich nicht geht", sagte Keller. "Zumal wir gesehen haben, dass bei dem einen oder anderen Verein eine ökonomische Kurzatmigkeit eingetreten ist. Deshalb ist es wichtig, in Generationen zu denken und nicht nur von Saison zu Saison."

Anschließend zog sich der DFB-Boss mit den Vertretern Manuel Gaber (Freiburg) und Jan-Henrik Gruszecki (Dortmund) zu einem informellen Gespräch zurück. Keller hatte sich bereits im Mai mit einem Fünf-Punkte-Plan zu Reformen geäußert.