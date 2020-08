Favre lobt und tadelt Sancho

via www.imago-images.de

Überzeugt beim BVB: Jadon Sancho

Trotz seines geplatzten Wechsels zu Manchester United überzeugt Jadon Sancho in der Vorbereitung von Borussia Dortmund bisher. Bei der 11:2-Gala des BVB gegen Austria Wien am Sonntag gelang dem Engländer ein Kabinettstückchen, das anschließend in den sozialen Netzwerken für Jubelstürme sorgte. Trainer Lucien Favre lobte den Offensivstar - fand aber auch mahnende Worte.

Vor dem Treffer durch Marius Wolf zum 7:2 gegen die von Ex-BVB-Coach Peter Stöger trainierten Wiener ließ Sancho seinen Gegenspieler Christoph Martschinko an der rechten Strafraumkante mit einem unfassbaren Trick ins Leere laufen.

Nicht nur der 20 Jahre alte Flügelstürmer des BVB teilte ein Video der Szene nach der Partie auf Twitter. Auch zahlreiche Fans huldigten Sancho. Martschinkos Karriere sei angesichts dieser Demütigung durch Dribbelkünstler Sancho eigentlich vorbei, schrieben einige augenzwinkernd.

BVB: Lob und Tadel von Favre für Jadon Sancho

Obwohl einige Beobachter gemutmaßt hatten, Sancho könne nach seinem nicht zustande gekommenen Transfer in die Premier League lustlos auftreten, überzeugt der Youngster bislang in der Dortmunder Saison-Vorbereitung. Gegen Wien trug er sich selbst in die Torschützenliste ein und bereitete zwei weitere Treffer vor. Zudem zeigte sich Sancho während des Trainingslagers in Bad Ragaz in der Schweiz stets gut gelaunt.

"Ich spiele gern mit dieser Mannschaft, es ist eine spezielle Truppe", sagte der Offensivmann nach dem 6:0-Erfolg im ersten Test gegen den SCR Altach. "Wir haben einige besondere junge Spieler, die dazukommen und ich bin sehr glücklich, mit ihnen auf dem Platz zu stehen und sie zu führen."

Lucien Favre sieht beim womöglich besten Fußballer in seinem Kader allerdings noch viel Luft nach oben. Natürlich sei Sancho "sehr gut", gab der BVB-Coach nach dem Austria-Spiel zu Protokoll, aber der umworbene Profi müsse "noch viel lernen". Favre präzisierte: "Ballannahme mit der Brust, Bälle mit dem Kopf weiterleiten, Verteidigen." Zudem dürfe Sancho nicht "nach zehn Minuten aufhören, zu laufen".