Fortuna Düsseldorf steigt wieder ins Training ein

Der Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf wird am Dienstag wieder ins Training einsteigen. Zwei Spieler des Absteigers waren am vergangenen Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden, daraufhin musste sich der gesamte Rest der Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam in häusliche Quarantäne begeben.

Am Montag wurden die Beteiligten wieder auf COVID-19 getestet, alle erhielten einen negativen Befund.

Nach Rücksprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt und unter Einhaltung des Hygienekonzeptes kann somit das Training wieder aufgenommen werden. Die beiden positiv getesteten Spieler sowie drei weitere Akteure, die durch das Gesundheitsamt als "Kontaktperson 1" identifiziert wurden, können bis auf Weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen.