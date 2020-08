Corona-Entwarnung beim 1. FC Magdeburg

Jan Huebner/Taeger via www.imago-images.de

Der 1. FC Magdeburg trainiert wieder

Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg kann seit Dienstag wieder trainieren. Eine Woche nach dem positiven Coronatest innerhalb der Mannschaft wurden die Magdeburger zum dritten Mal innerhalb von sechs Tagen auf das Corona-Virus getestet. Auch die dritte Testreihe an der Uniklinik in Magdeburg fiel negativ aus.

Zu Beginn der vergangenen Woche war ein Spieler des 1. FC Magdeburg positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Daraufhin musste die komplette Mannschaft in Quarantäne.

Der positiv getestete Spieler befinde sich weiter in häuslicher Quarantäne, sei wohlauf und zeige keinerlei Symptome, teilte der Klub mit. Am Mittwoch findet in Absprache mit dem Gesundheitsamt Magdeburg eine weitere Testreihe statt.