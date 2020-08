Neuer warnt vor Olympique Lyon

Michael Regan - UEFA

Manuel Neuer steht mit dem FC Bayern im Halbfinale der Champions League

Spätestens seit der 8:2-Galavorstellung gegen den FC Barcelona ist klar, dass der FC Bayern München Favorit auf den Gewinn der diesjährigen Champions League ist. Kapitän Manuel Neuer nimmt diese Rolle vor der Halbfinal-Begegnung gegen Olympique Lyon am Mittwoch (ab 21:00 Uhr) gerne an, schickt aber auch warnende Worte hinterher.

"Man darf sich nicht lange ausruhen und zurückschauen: 'Wow, was haben wir da jetzt erreicht', sondern wir müssen den nächsten Schritt gehen und die nächste Aufgabe annehmen", so der 34-Jährige in einem Interview auf der Vereinshomepage.

Den kommenden Gegner aus Frankreich schätzt Neuer als brandgefährlich ein, nachdem die Lyoner mit Juventus Turin und Manchester City bereits zwei Top-Favoriten aus dem Wettbewerb genommen haben: "Lyon ist Siebter geworden in der französischen Liga und dementsprechend war die Favoritenrolle eher so verteilt, dass Manchester City Favorit gewesen ist. Grundsätzlich haben sie [Lyon, Anm. d. Red.] es einfach sehr clever gemacht, auch in der Verteidigung, so wie sie standen. Lyon ist eine Mannschaft, die taktisch sehr gut steht, die kontern kann und City knallhart bestraft hat."

Im direkten Duell gegen OL wird es aus Neuers Sicht darauf ankommen, "dass wir eine Top-Restverteidigung haben, dass wir immer hellwach sind und nichts auf die leichte Schulter nehmen".

Bei der Rückbetrachtung auf den Kantersieg gegen den FC Barcelona gerät der dreimalige Welttorhüter regelrecht ins Schwärmen: "Das ist natürlich Wahnsinn, was hier passiert ist, was wir erlebt haben. Da geht einem jede Szene, jedes Tor noch einmal durch den Kopf - und das ist schon schade, dass wir das nicht mit Zuschauern zusammen feiern konnten."

Der langjährige Schlussmann des deutschen Rekordmeisters hat sich längst an die diesjährige Turnierform der Champions League gewöhnt, in der seit dem Viertelfinale alle Partien im K.o.-Modus in Lissabon ausgetragen werden: "Es ist natürlich ähnlich wie eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft in einem K.o.-System. Es gibt einen Spielort, an dem sich jetzt alles abwickelt, es ist immer ein Hop oder Top."