Reus vor Blitz-Comeback beim BVB

Blitz-Comeback für Marco Reus beim BVB

Borussia Dortmund kann offenbar deutlich früher als zunächst befürchtet wieder auf Marco Reus zurückgreifen. Der Kapitän soll bereits am Donnerstag Teile des BVB-Mannschaftstrainings absolvieren.

Hoffnung macht den Dortmunder Fans ein Video auf Reus' Instagram-Kanal. Der dreiminütige Clip zeigt den 31-Jährigen beim individuellen Training - mit intensiven Pass- und Schuss-Übungen, die dem Nationalspieler zuletzt wegen seines Sehnenanrisses im Adduktorenbereich große Probleme machten.

Nach Informationen von "Sport Bild" sind die Aufnahmen aktuell und dokumentieren den überraschend schnellen Heilungsverlauf bei Reus.

Mehrere BVB-Teamkollegen kommentierten den Instragram-Post. "Es wird Zeit", schrieb Manuel Akanji. Axel Witsel erklärte: "Bald sind wir wieder zusammen."

Am Mittwoch hat das gesamte Team nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Bad Ragaz noch frei, am Donnerstag wird wieder in Dortmund-Brackel trainiert - dann wohl mit Reus, über den es zuletzt hieß, er würde womöglich die gesamte Hinrunde ausfallen.

BVB: Kapitäns-Spekulationen wohl vom Tisch

Mit Reus' vorzeitiger Rückkehr sind womöglich auch die Spekulationen vom Tisch, wer den BVB zu Saisonbeginn Mitte September als Kapitän auf den Platz führt. Routinier Lukasz Piszczek hatte sein Amt als Vize-Kapitän vergangene Woche zur Verfügung gestellt. Bislang hatte der BVB nicht offiziell kommuniziert, ob die Nummer drei, Mats Hummels, aufrückt und den Polen beerbt.

Sportdirektor Michael Zorc trat bereits zuvor Gerüchten entgegen, Reus könnte aufgrund seiner anfälligen Gesundheit die Binde ganz verlieren. "Marco ist und bleibt unser Kapitän. Das ist für Borussia Dortmund selbstverständlich", stellte der Manager gegenüber "Bild" klar.

Reus wurde seit seinem Wechsel von Gladbach zum BVB im Sommer 2012 immer wieder von größeren und kleineren Verletzungen gestoppt. Nach einer Berechnung des Fachmagazins "kicker" absolvierte er nur 57,3 Prozent der möglichen Einsatzzeit bei den Schwarz-Gelben - eine wahre Horror-Bilanz für einen der besten Fußballer Deutschlands der letzten Jahre.