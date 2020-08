So viele Zuschauer will Rummenigge zum Bundesliga-Start

Peter Schatz

Karl-Heinz Rummenigge will endlich wieder Spiele vor Zuschauern

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München ist ein prominenter Fürsprecher, wenn es um weitere Lockerungsmaßnahmen im Hinblick auf die Zuschauer geht. Der Bayern-Boss will die neue Bundesliga-Saison nur allzu gerne vor einem gewissen Teil an Fans starten, betonte er jetzt in einem Interview.

"Wir müssen wegkommen von der Diskussion, dass wir Zuschauer nur aufgrund des finanziellen Aspekts ins Stadion bringen. Der primäre Aspekt muss sein, Atmosphäre und Emotionen zurück ins Stadion zu holen", so der 64-Jährige im Gespräch mit der "Sport Bild". Die einzelnen Klubs hätten mit der DFL ein sehr "seriöses, verantwortungsvolles und gutes" Konzept ausgearbeitet, unter dessen Einhaltung der Spielbetrieb von Zuschauern ab dem September wieder möglich wäre.

Rummenigge hat dabei auch klare Vorstellungen, wie viele Menschen er wieder ins Stadion lassen würde: "Ich habe Verständnis dafür, dass die Politik uns nicht sofort die Erlaubnis für 25.000 Zuschauer geben kann und will. Vielleicht wäre es sinnvoll, 20 bis 25 Prozent der Stadionkapazität zu erlauben. Das wären bei uns 15.000 bis 18.000 Fans."

Die wichtigsten Richtlinien, die eingehalten werden müssten, um wieder vor Fans Bundesliga-Fußball zu spielen, hatte die DFL bereits festgesetzt: Kein Alkohol im Stadion, keine Gästefans und nur Sitzplätze.

"Die müssen sowieso umgesetzt werden, daraus ergeben sich gewisse Beschränkungen von vornherein", erklärte Bayerns Vorstandsboss.

Das Misstrauen, welches die Pläne des deutschen Profi-Fußballs in Politik und Öffentlichkeit hervorgerufen hat, kann Rummenigge nicht recht nachvollziehen: "Was mir ein bisschen missfällt, ist, dass man glaubt, die Zuschauer könnten sich nicht diszipliniert verhalten. Ich glaube, dass sich die Zuschauer und Fans sehr diszipliniert verhalten können – denn sie haben genauso wie die Klubs ein großes Interesse, dass das Konzept erfolgreich umgesetzt wird. Da muss man etwas Vertrauen haben."

Die Bundesliga soll am Wochenende des 19. bis 21. September mit der Austragung des ersten Spieltages starten. Ob und unter welchen Bedingungen Zuschauer wieder zugelassen sind, ist noch nicht final entschieden.