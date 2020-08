Pressestimmen zum klaren PSG-Sieg gegen RB Leipzig

Michael Regan - UEFA

Für Kylian Mbappé, Neymar und Ángel Di María griff PSG tief in die Tasche

Im Halbfinale hat der Champions League hat Paris Saint-Germain RB Leipzig mit 3:0 bezwungen, den Sachsen deutlich ihre Grenzen aufgezeigt und den Traum von einem rein deutschen Finale zu Grabe getragen. So reagierte die internationale Presse auf den klaren Sieg des Starensembles um Neymar, Kylian Mbappé und Co.

FRANKREICH

L'Equipe: "Di María, Engel des Todes! Ángel Di María hat PSG gegen RB Leipzig ins Finale geführt."

France Football: "PSG hat RB Leipzig problemlos eliminiert und spielt nun sein erstes Champions-League-Finale. Dank eines erfolgreichen Kopfballs von Marquinhos schaffte es PSG schnell auf das Scoreboard und bezwang RB Leipzig deutlich. Auch dank der Führung von Di María, der das zweite Tor erzielte und die weiteren vorbereitete. Am Sonntag warten der FC Bayern oder Lyon im ersten Champions-League-Finale des Klubs aus Paris."

Le Parisien: "Die Geschichte von Paris geht weiter - im Finale der Champions League. PSG wankte nie und schmiss RB Leipzig aus dem Wettbewerb, ohne mit der Wimper zu zucken. Der Klub spielt nun sein erstes Finale in der Champions League und erfüllt ich damit einen seit Jahrzehnten gehegten Traum."

DEUTSCHLAND

Bild: "Das Champions-League-Märchen ist vorbei! RB Leipzig kassiert im Halbfinale in Lissabon eine verdiente 0:3-Pleite gegen Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel (46) steht im Finale am Sonntag! Da, wo Bayern am Mittwoch mit einem Sieg gegen Lyon auch hin will."

ntv: "Leipzig leidet sich aus Europa - Puh, war das gut, Paris St. Germain."

kicker: "Kein deutsches Finale mehr möglich: PSG zeigt Leipzig die Grenzen auf."

FAZ: "Reife Leistung von Tuchels Team. Paris-St. Germain erreicht mit dem 3:0-Sieg gegen RB Leipzig das Finale der Champions League. Thomas Tuchel hat ein Kollektiv geformt, das zu stark für die überforderte Mannschaft von Julian Nagelsmann ist."

Spiegel online: "Zu viel des Guten. Leipzig ist im Halbfinale an der Qualität von PSG zerschellt. Die Franzosen stellten dabei einen Rekord ein. Trainer Thomas Tuchel kann sich auf seine Stars, die Unscheinbaren und das System verlassen."

SPANIEN

La Vanguardia: "PSG hat sein erträumtes Finale. Es wird am Sonntag gegen Bayern oder Lyon sein. Leipzig war kein Gegner für Tuchels Team. [...] Leipzig war kaum wieder zu erkennen, nur noch ein Schatten von dem Team, das Atlético eliminiert hat."

El Mundo: "Nichts erklärt sich ohne Neymar, aber nicht alles erklärt sich nur durch ihn. PSG, bislang oft eine reine Ansammlung von Stars, ist nun ein Team. Jedes Mal, wenn der Ball den Fuß von Neymar berührte, schien Leipzig zu schrumpfen und eine majestätische Aura legte sich um den Brasilianer. Von allen Störgeräuschen, die ihn sonst umgeben, befreit, kann er wieder der beste Fußballer der Welt sein."

Marca: "Es war an der Zeit für PSG! Das Champions-League-Finale kostet 'nur' 1,2 Milliarden Euro. Am Ende hat PSG endlich das Endspiel in der Champions League erreicht. Es hat die Eigentümer aus Katar ein Jahrzehnt, Transfer-Ausgaben in Höhe von 1,2 Milliarden Euro und das Überwinden vieler Fehler gekostet."

GROSSBRITANNIEN

Guardian: "Das passiert, wenn die Superstars von Paris Saint-Germain ihr Ego vor der Tür lassen, sich an den Plan von Thomas Tuchel halten und wie eine richtige Mannschaft spielen. Statt eines weiteren Aussetzers überkam Gelassenheit den französischen Meister. Neymar und Kylian Mbappé zogen eine Show ab, und es gab keine Spur von Nervosität, als PSG fast ein Jahrzehnt unterdurchschnittlicher Leistungen hinter sich ließ und das erste Champions-League-Finale überhaupt erreichte, nachdem sie RB Leipzig beiseite geklatscht hatten."

Mirror: "Endlich haben sie es geschafft! PSG schlendert in das Finale der Champions League, Neymar glänzt bei einem komfortablen Sieg von Tuchels Jungs über den deutschen Newcomer RB Leipzig."

ÖSTERREICH

Kurier: "Im Duell der deutschen Trainer hatte Thomas Tuchel die Nase vor Julian Nagelsmann. (...) Dass sie sich 2020 im Semifinale der Champions League gegenüberstehen würden, hätten sie sich damals nie gedacht. In Tuchel fand Nagelsmann vorerst seinen Meister. (...) Leipzig agierte bei weitem nicht so frech und aggressiv wie im Viertelfinale gegen Atlético Madrid. Zu viele Ballverluste und speziell jene im Spielaufbau von hinten sorgten für eine Vorentscheidung in der ersten Spielhälfte."

Kronen-Zeitung: "Doppeltes Stangen-Pech für Superstar Neymar! Selten, dass ein Team am Anfang so dominant ist, wie PSG gegen die Leipziger. Vor allem in einem Champions-League-Halbfinale. PSG spielt die RB-Defensive mehrmals schwindlig, und hätte schon nach fünf Minuten und 56 Sekunden schon führen können, Superstar Neymar scheiterte aber an der Stange."

SCHWEIZ

Tagesanzeiger: "Unbestrittener Leader ist Neymar. Neben den bekannten Offensivstärken hat er neu auch die Lust an der Defensive entdeckt und steht sogar nach den vielen Fouls gegen sich einigermaßen zeitnah wieder auf. (...) Zur Krönung fehlt dem 28-Jährigen noch ein Sieg. Diese letzte Hürde wird aber voraussichtlich die Höchste: PSG trifft auf das zuletzt so überragende Bayern München oder Favoritenschreck Lyon."