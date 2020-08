VfB Stuttgart testet gegen Liverpool und Klopp

Zu Beginn des Trainingslagers in Kitzbühel bestreitet das Team von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo am Samstag, den 22. August, von 18 Uhr an ein Vorbereitungsspiel. Der Gegner ist kein Geringerer als der @LFC. #VfBLFChttps://t.co/Wah0DhWOSO