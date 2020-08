Premier-League-Start: Klopp trifft mit Liverpool auf Leeds

POOL/AFP/SID/OWEN HUMPHREYS

Am 12. September beginnt die neue Liga-Saison für Jürgen Klopp und den FC Liverpool

Teammanager Jürgen Klopp startet mit dem englischen Meister FC Liverpool die Mission Titelverteidigung gegen Aufsteiger Leeds United. Das geht aus dem Spielplan der Saison 2020/21 hervor, den die Premier League am Donnerstag veröffentlichte.

Demnach empfängt Liverpool am 12. September Leeds, das sein erstes Spiel im Oberhaus nach 16 Jahren bestreitet. Zum Duell zwischen den Reds und Vizemeister Manchester City kommt es am 7. November.

Die Sky Blues und Manchester United starten aufgrund ihrer Teilnahme an den europäischen Wettbewerben nicht am ersten Wochenende in die neue Saison. Die Teams sollen mindestens 30 Tage Pause bekommen. Auch der FC Chelsea und die Wolverhampton Wanderers legen daher erst am 14. September los.

Chelseas erster Gegner ist Brighton & Hove Albion. Tottenham Hotspur trifft im ersten Spiel auf den FC Everton, der FC Arsenal muss zum Aufsteiger FC Fulham.