Spezia Calcio steigt in die Serie A auf

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Freude pur bei Spezia Calcio

Der italienische Klub Spezia Calcio steht als dritter Aufsteiger in die Serie A fest.

Zwar verlor der ligurische Verein das zweite Playoff-Finalspiel gegen Frosinone Calcio mit 0:1, durch den 1:0-Sieg im Hinspiel stand Spezia aber dennoch als Aufsteiger fest, da es in der Abschlusstabelle vor Frosinone stand.

Neben Spezia werden auch der FC Crotone und Benevento Calcio in der kommenden Saison erstklassig spielen. Die Spielzeit 2020/21 startet in Italien am 19. September.