Mourinho schwärmt von Flick, Müller und Kimmich

José Mourinho schwärmte vom FC Bayern

Vor dem Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain schwärmt Startrainer José Mourinho in höchsten Tönen von Hansi Flick, Thomas Müller und Joshua Kimmich.

Für zahlreiche Profis der Bayern sei ein internationales Finale nichts Neues. "Schauen Sie sich den Kader der Bayern an: Für sehr viele ist die Situation jetzt ein Déjà-vu. Thiago, Müller, Neuer, Boateng, Alaba kennen das schon. Pavard stand zwar noch nie im Champions-League-Finale, ist aber schon Weltmeister. Perisic hat das WM-Finale gespielt", sagte Mourinho in einem Interview mit "DAZN".

Neu sei die Situation lediglich für Trainer Hansi Flick. "Er steht quasi am Anfang seiner Karriere als Cheftrainer, aber er macht einen fantastischen Job bei den Bayern", lobte Mourinho seinen Kollegen: "Auch die Bayern haben eine graue Zeit hinter sich. Aber seit Flick übernommen hat, spielt die Mannschaft wieder Fußball."

Man könnte die große Empathie zwischen ihm und seinen Spielern förmlich greifen. "Das ist in diesen großen Momenten sehr wichtig", betonte der Portugiese.

Kimmich "einer der Besten der Welt"

Auch für Thomas Müller fand Mourinho nur lobende Worte. "Thomas Müller fühlt sich wieder wohl. Und wenn er sich wohl fühlt, spielt er auch gut und hilft der Familie. Und steht nun vor einem nächsten großen Moment seiner Karriere", sinnierte "The Special One".

Für zu alt hält Mourinho Müller mit 30 Jahren keineswegs: "Er hat halt nur sehr früh angefangen. Wenn du in jungen Jahren schon erfolgreich im Fußball bist, vergessen die Leute bisweilen dein Alter. So ist das, wenn man so früh schon auf dem höchsten Niveau auftaucht."

Große Stücke hält Mourinho auch auf Joshua Kimmich. "Ich sehe einen großartigen rechten Außenverteidiger, einen linken Außenverteidiger, einen Innenverteidiger, eine Nummer sechs, Nummer acht, Nummer zehn. Er hat alle Qualitäten, die ein Trainer sehen und haben will", sagte der 57-jährige Coach von Tottenham Hotspur.

Kimmich sei ein "absolut phänomenaler Spieler, einer der Besten der Welt", adelte Mourinho den Bayern-Star.

PSG als Mannschaft "irdisch"

Einen Tipp für das Champions-League-Finale wollte Mourinho nicht abgeben. Der Portugiese betonte jedoch, dass ihm die Philosophie des FC Bayern besser gefällt als die von PSG: "Mir gefällt grundsätzlich das Konzept eines echten Teams mit einigen speziellen Spielern mehr, als ein paar spezielle Spieler, die eine Mannschaft tragen."

PSG sei zwar als Mannschaft "irdisch", einzelne Spieler des französischen Hauptstadtklubs seien allerdings "von einer anderen Welt". Mourinho ergänzte: "Die Bayern sind als Mannschaft besser. Aber: Sie müssen wissen, dass Paris sie verletzten kann. Darauf müssen die Bayern sich einstellen."