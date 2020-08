Ried verpflichtet auch Ex-Mattersburger Lercher

APA

Lercher (links) spielt künftig für die Innviertler

Die SV Ried bleibt vor der Rückkehr in die Bundesliga auf dem Transfermarkt umtriebig. Michael Lercher wird künftig für die Innviertler spielen, wie diese am Freitag bekannt gaben. Der 24-jährige Linksverteidiger spielte in der vergangenen Saison für den SV Mattersburg, nach dem Konkurs der Burgenländer war der ehemaligen Nachwuchs-Teamspieler ablösefrei zu haben.

Lercher ist der siebente Profi, den Ried in der Sommerpause bisher geholt hat. Auf Eis liegt der Wechsel von Austria Klagenfurts Philipp Hütter nach Ried. Der Mittelfeldspieler besitzt bei den Kärntnern noch einen gültigen Vertrag.

