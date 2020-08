Wird Perisic beim FC Bayern durch einen Jüngeren ersetzt?

M. Donato via www.imago-images.de

FC Bayern oder Inter Mailand: Wie geht es für Ivan Perisic weiter?

Einer der "leisen Helden" der Münchner Triple-Saison ist Inter-Leihgabe Ivan Perisic. Der 31-Jährige überzeugte in den vergangenen Monaten nicht nur mit soliden Leistungen, sondern präsentierte sich auch als echter Teamplayer. Ein fester Transfer nach München wird aber immer unrealistischer.

Das liegt zum einen an der Ablösesumme: Für die im Leihvertrag festgelegten 20 Millionen Euro wollte der FC Bayern Ivan Perisic vor wenigen Wochen nicht verpflichten. Der Rekordmeister hoffte auf ein besseres Angebot der Mailänder und ließ die Option verstreichen. Zuletzt kristallisierte sich jedoch heraus, dass es kein besseres Angebot geben wird.

"Sky" berichtete kürzlich, dass Inter weiterhin auf eine Ablöse in Höhe von mindestens 20 Millionen Euro besteht. Möglich sei gar, dass die Nerazzurri bis zu 25 Millionen Euro für Perisic verlangen könnten.

Der "kicker" bestätigte nun, dass die Bayern-Bosse keinesfalls eine Summe in dieser Höhe zahlen wollen. Wäre dies der Fall gewesen, hätten sie wohl auch bereits Ende Juni besagte Kaufoption gezogen.

Stattdessen, so das Fachmagazin weiter, denkt man offenbar eher an einen jüngeren Kandidaten für den Job des Springers zwischen Bank und Rasen, denn Perisic wird in einem halben Jahr bereits 32 Jahre alt.

Inter würde weiter auf Perisic setzen

Doch der Kroate würde nach dem Leih-Ende beim FC Bayern wohl keinesfalls in ein Loch fallen. Denn bei Inter Mailand haben seine Leistungen der letzten Monate Eindruck hinterlassen. Laut "Sky" kann sich jetzt auch Inter-Coach Antonio Conte gut vorstellen, mit Perisic im Kader in die nächste Saison zu gehen. Auch ein Grund, warum die Münchner keinen Preisnachlass mehr zu erwarten brauchen.

Eine finale Entscheidung im Poker um den 31-Jährigen dürfte es in dieser Woche geben. Nach dem Champions-League-Finale wollen sich der FC Bayern und Inter Mailand erneut an den Verhandlungstisch setzen. Einen festen Termin für das Treffen soll es bereits geben.

Anders als der "kicker" berichtete "Sky" zuletzt, dass die Bayern-Verantwortlichen weiter auf einen Verbleib des Vize-Weltmeisters hoffen. Auch der Spieler soll einen Transfer nach München bevorzugen.

Mit dem FC Bayern müsste Perisic, sollte der Transfer am Ende doch über die Bühne gehen, "nur" noch sein Gehalt verhandeln. "Sport Bild" zufolge kassiert der Kroate in Mailand elf Millionen Euro im Jahr. Eine Summe, die der Rekordmeister wohl nicht zahlen wird.