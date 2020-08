Rummenigge lobt Flick: "Wahnsinns-Job"

Frank Hoermann/ SVEN SIMON

Triple-Sieger mit dem FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge (r.) und Hansi Flick

Mit größter Begeisterung und maximalem Stolz auf das Erreichte hat Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf die eineinhalb Wochen des FC Bayern München beim Champions-League-Turnier in Lissabon zurückgeblickt.

"Danke für das, was wir in den zehn Tagen erleben durften", so der Münchner Klubboss bei seiner Ansprache am Samstagabend vor der Mannschaft und weiteren Vereinsvertretern, nachdem die Münchner zuvor mit 1:0 im Finale der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain triumphiert hatten.

Beim Blick auf die Leistungen des FC Bayern und den Verlauf der K.o.-Phase insgesamt geriet Rummenigge regelrecht ins Schwärmen: "Das war das größte Spektakel - und ich bin ja schon lange in dem Geschäft - was ich jemals erleben durfte! Wir haben eine Mannschaft: Ich habe selten einen verschworenen Haufen erlebt als diese Truppe."

Als großen Architekten und Erfolgsgaranten des Münchner Triple-Coups hob der 64-Jährige Cheftrainer Hansi Flick hervor, in dem er sich direkt an ihn wandte: "Du hast einen Wahnsinns-Job gemacht! Du kannst stolz darauf sein! Ich sage Danke im Namen des gesamten Vereins. Der Präsident ist ganz stolz auf dich und der Vorstand ist super stolz auf dich."

Flick hatte die Mannschaft im Herbst des letzten Jahres vom entlassenen Niko Kovac übernommen und innerhalb weniger Monate zum besten Team des Kontinents geformt.

Zuvor hatten sich die Star-Spieler des FC Bayern um Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski ebenfalls die enorme Bedeutung des Coaches betont.

Flick selbst meinte während der Feierlichkeiten am späten Samstagabend: "Unser Dank gilt der Mannschaft. Was sie in den letzten Monaten geleistet hat, war sensationell! Ich bin sowas von stolz, dass wir euch begleiten dürfe. Tausend Dank euch. Ich habe noch nie - es war jetzt auch nicht allzu schwer - so eine Mannschaft trainiert wie euch."