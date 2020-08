FC Bayern droht gnadenloses Mammutprogramm

Michael Regan - UEFA

FC Bayern bekommt nur kurze Verschnaufpause

Champions-League-Sieger FC Bayern München steht nach dem zweiten Triple der Vereinsgeschichte vor einem gnadenlosen Mammutprogramm in kürzester Zeit.

Nur 19 Tage nach dem Triumph von Lissabon starten Kapitän Manuel Neuer und Co. mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal am 11. September gegen Fünftligist 1. FC Düren in die neue Saison - wohl in München.

Insgesamt warten bis zu 57 Pflichtspiele binnen 260 Tagen. Dazu kommen für das Gros des Kaders auch noch Länderspiele.

Nach dem Pokal-Auftakt geht es für den Titelverteidiger am 18. September mit dem Bundesliga-Start gegen Schalke 04 weiter.

Am 24. September wartet der europäische Supercup in Budapest gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla, am 30. September geht es im deutschen Supercup in München gegen den "ewigen" Rivalen Borussia Dortmund.

Im Dezember müssen die Bayern zur Klub-WM nach Katar (zwei Spiele), es folgen wohl die zweite Pokalrunde einen oder zwei Tage vor Heiligabend und die kürzeste Winterpause der Bundesliga-Geschichte.

Das Pokalfinale steigt bereits am 13. Mai 2021 in Berlin, dem 34. Bundesliga-Spieltag am 22. Mai könnte das Endspiel der Königsklasse eine Woche später in Istanbul folgen.

Keine zwei Wochen später beginnt am 11. Juni die EM.