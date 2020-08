Verhandlungen laufen! Schalke will Kolasinac zurück

Richard Heathcote/NMC Pool via www.imago-images.de

Kolasinac lief schon einmal für den FC Schalke auf

Der FC Schalke bastelt offenbar an einer Rückkehr von Sead Kolasinac. Wie "Sky" erfahren haben will, wollen die Königsblauen den Abwehrspieler vom FC Arsenal loseisen. Allerdings gibt es noch einen Haken.

Von 2011 bis 2017 trug der gebürtige Karlsruher bereits das Trikot des FC Schalke, die Verantwortlichen in Gelsenkirchen hoffen nun, dass sie den 27-Jährigen in der Saison 2020/21 erneut im königsblauen Dress sehen können.

Laut "Sky" strebt Kolasinac nach drei Jahren beim FC Arsenal aus privaten Gründen eine Rückkehr nach Deutschland an. Sein ehemaliger Klub ist ganz offenbar eine ernstzunehmende Option. Gespräche zwischen den Parteien sollen bereits laufen, stehen allerdings noch am Anfang, wie "Sky" berichtet.

Teilen sich Schalke und Arsenal das Gehalt?

Im Gespräche ist Informationen des TV-Senders zufolge zunächst "nur" ein Leihgeschäft mit den Gunners, die den Abwehrspieler im Sommer 2017 für 15 Millionen Euro verpflichteten.

Doch selbst bei einer Leihe müssten sich die klammen Schalker finanziell ziemlich strecken: In London verdient Kolasinac (Vertrag bis 2022) rund acht Millionen Euro pro Saison. Eine Summe, die die Knappen weder schultern wollen noch schultern können. Daher plant der Bundesligist ein Leih-Modell, in dem der FC Arsenal weiterhin einen Teil des Gehalts zahlt. Ob und in wie weit die Gunners darauf eingehen würden, ist nicht bekannt.

Die Verpflichtung des bosnischen Nationalspielers hätten wohl auch große Auswirkungen auf den aktuellen Kader der Königsblauen. So würde mit einer Kolasinac-Ankunft der Abschied von Hamza Mendyl wieder näher rücken. Der Marokkaner soll bei einigen Klubs in Frankreich auf dem Zettel stehen und könnte dringend benötigte Transfer-Millionen generieren.

Ebenfalls nicht unberührt dürfte im Fall einer Kolasinac-Rückkehr der Status von Bastian Oczipka bleiben. Der 31-Jährige spielte sich in der vergangenen Saison auf der linken Abwehrseite fest, müsste seinen Platz nun aber wahrscheinlich räumen.