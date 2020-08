Der ÖFB-Kader zum Nations-League-Auftakt

GEPA pictures/ Mario Kneisl

ÖFB-Teamchef Franco Foda nominiert seinen ersten Kader seit Corona

Teamchef Franco Foda hat den Kader der österreichischen Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele Anfang September gegen Norwegen und Rumänien nominiert. China-Legionär Marko Arnautović fehlt aufgrund von Reisebestimmungen wegen der Corona-Krise.

Für Österreichs Nationalmannschaft geht am 4. September eine fast zehnmonatige Zwangspause zu Ende. Das bisher letzte Länderspiel der ÖFB-Auswahl fand am 19. November 2019 gegen Lettland statt, ehe die Corona-Pandemie weltweit auch den Fußball zeitweise lahmlegte. Mit dem Auftakt der Nations League geht es in Europa nun auch auf Nationalteam-Ebene weiter.

Österreich gastiert in Gruppe 1 der B-Liga am 4. September (20:45 Uhr) in Norwegen, drei Tage später empfängt Rot-Weiß-Rot zu gleicher Zeit Rumänien im Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Dienstagmittag hat Teamchef Franco Foda seinen 23-Mann-Kader für das Länderspiel-Doppel nominiert.

Mit dabei ist David Alaba, der vergangenen Sonntag mit Bayern München die Champions League gewann, sowie mit Hoffenheim-Spielmacher Christoph Baumgartner und Lorient-Stürmer Adrian Grbić zwei Neulinge. Superstar Marko Arnautović bleibt in China, da er sonst bei der Rückkehr nach Shanghai eine 14-tägige Heimquarantäne absolvieren müsste.

Der ÖFB-Kader für die Spiele gegen Norwegen und Rumänien

Teamchef Franco Foda nominiert diesen Kader für die ersten beiden Spiele in der UEFA Nations League! 😁❤️⚽️🇦🇹 #GemeinsamÖsterreich pic.twitter.com/yN4rxYWKbd — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 25. August 2020

red