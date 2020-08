Schalke schnappt sich offenbar Hertha-Star

Jan Huebner/Taeger via www.imago-images.de

Vedad Ibisevic (l.) steht vor einem Wechsel zum FC Schalke 04

Der Vertrag von Vedad Ibisevic bei Hertha BSC wurde nicht verlängert. Nun hat der Stürmer offenbar einen neuen Arbeitgeber in der Bundesliga gefunden: den FC Schalke 04.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, unterschreibt der 36-jährige Routinier bei den Königsblauen einen Vertrag für eine Saison. Ibisevic würde ablösefrei nach Gelsenkirchen wechseln.

Auf Schalke soll der Bosnier das Sturmproblem lösen. In der vergangenen Saison erzielten die Knappen nur mickrige 37 Tore. Dabei wurde nur neun Treffer von gelernten Stürmern erzielt.

Gerade einmal sieben Treffer gelangen dem torgefährlichsten Spieler bei Königsblau. Der kommt mit Suat Serdar aus dem Mittelfeld. Knapp dahinter: Amine Harit. Einen echten Knipser sucht man vergebens in Gelsenkirchen. Guido Burgstaller blieb gar ganz ohne Bundesliga-Tor, Eigengewächs Ahmed Kutucu konnte nur drei Mal einnetzen.

Hertha ließ Ibisevic (zu lange) zappeln

Dass es Ibisevic auch im gesetzten Alter von bald 36 Jahren noch immer drauf hat, bewies Ibisevic nicht nur mit seinen vier Toren in den neun Spielen unter Labbadia. Herthas neuer Coach setzte in jedem Spiel seit dem Restart auf den Mittelstürmer, brachte seinen Altmeister sieben Mal von Beginn an.

Trotz der wiedergewonnen Wertschätzung des neuen Trainers stand Ibisevic seit Saisonende ohne neues Arbeitspapier da. Hertha-Manager Michael Preetz machte keinen Hehl daraus, dass er lieber ohne den 35-Jährigen plant, der hinter Robert Lewandowski mit 127 Ligatoren immerhin Zweiter in der Rangliste der treffsichersten aktiven Bundesliga-Stürmer aus dem Ausland ist.

"Wir haben Vedad darüber informiert, dass wir ihm im Moment kein neues Angebot unterbreiten werden", bestätigte Preetz gegenüber dem "kicker", fügte aber immerhin hinzu: "Wir halten uns das aber offen."

Die Berliner planen derzeit mit den weiteren Offensivkräften im Kader, allen voran mit Krzysztof Piatek, Dodi Lukebakio und Matheus Cunha.