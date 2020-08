Kapitän Reifeltshammer verlängert bei SV Ried

GEPA pictures/ Manfred Binder

Urgestein Reifeltshammer bleibt

Thomas Reifeltshammer bleibt der SV Ried treu. Der 32-jährige Innenverteidiger und Kapitän unterschrieb einen neuen Zweijahres-Vertrag bis 2022, wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte.

"Wir sind sehr froh, dass wir weiter mit ihm zusammenarbeiten können", betonte Gerald Baumgartner, der sportlicher Leiter und Cheftrainer des Clubs aus dem Innviertel.

"Es war das große Ziel, mit dem Verein wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Das haben wir erreicht. Jetzt will ich mithelfen, dass sich die SV Guntamatic Ried wieder in der Bundesliga etabliert", sagte der 32-jährige Reifeltshammer, der seit 2008 für die Rieder spielt.

apa