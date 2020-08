Alaba erklärt rührende Geste für Neymar

Laurence Griffiths - UEFA

Weltstars unter sich: David Alaba vom FC Bayern tröstet Neymar

Als im Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain der Schlusspfiff ertönte, fielen sich die Münchner jubelnd in die Arme. Ganz anders dagegen die Gefühlslage bei den unterlegenen Franzosen, die kollektiv zu Boden sanken - auch Superstar Neymar. Umso rührender war da die Trost-Geste von Königsklassen-Sieger David Alaba.

Der Österreicher verzichtete zunächst auf Triumphschreie und ausgelassene Tänze und kümmerte sich stattdessen um Gegenspieler Neymar, der in Tränen aufgelöst war. Die Bilder der Umarmung gingen um die Welt.

Im "FC Bayern Podcast" hat Alaba nun erläutert, wie es zu der emotionalen Szene in Lissabon kam.

"Es hat sich so ergeben. Er ist ein Spieler, der sehr viel Druck auf sich hat, der sehr viel Last auf sich trägt, der auch den ganzen Klub auf sich trägt", erläuterte der 28-Jährige, der zum zweiten Mal in seiner Karriere das Triple holte.

Er sei von Neymar beeindruckt, da der Dribbelkünstler stets ein Lächeln im Gesicht trage. "Das ist wichtig. Wir alle lieben diese Sportler", so Alaba weiter.

Alaba findet Arbeit von Flick beim FC Bayern "unglaublich"

Dennoch ist der Münchner extrem stolz auf den errungenen Henkelpott. Die Königsklasse zu gewinnen, sei "ein Gefühl, dass man nicht beschreiben kann", schwärmte er. "Wir sind sehr happy und dankbar, dass wir diesen Triumph feiern können."

Ein entscheidender Faktor war ohne Frage Trainer Hansi Flick, der den FC Bayern in kürzester Zeit vom Krisenklub zum Triple-Sieger machte.

"Er ist ein Trainer, der unglaublich ist. Er ist menschlich eine Person, für die wir Spieler sehr dankbar sind. Er gibt uns sehr viel mit", lobte Alaba, der unter Flick als Innenverteidiger gesetzt war.

Aktuell erholt sich der Bayern-Star von der kräftezehrenden Saison. Eine Einladung zur Nationalmannschaft wurde vom österreichischen Verband kurzfristig zurückgezogen.