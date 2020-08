Sportministerin befreit Elftal von Quarantäne-Pflicht

AFP/ANP/SID/KOEN VAN WEEL

Virgil van Dijk und Co. stehen im Kader für die Nations League

Der niederländische Interims-Bondscoach Dwight Lodeweges startet mit seinem Wunschteam in die Nations-League-Heimspiele in Amsterdam am 4. September gegen Polen und am 7. September gegen Italien.

Sportministerin Tamara van Ark hat die Spieler der Elftal, die aus einem Corona-Risikoland einreisen, von der verpflichtenden Zehn-Tage-Quarantäne befreit.

Damit folgte sie einem Antrag des niederländischen Fußball-Verbandes KNVB. Einige Spieler wie Kapitän Virgil van Dijk (FC Liverpool) oder Frenkie de Jong (FC Barcelona) kommen aus einem Corona-Risikogebiet.

Verteidiger Daley Blind von Ajax Amsterdam fehlt im Oranje-Aufgebot, der 30-Jährige leidet offenbar erneut an Herzproblemen.

Er war am 25. August während eines Testspiels zwischen Ajax und Hertha BSC nach einem Alarm seines im vergangenen Jahr eingesetzten Defibrillators auf dem Spielfeld zusammengesackt.