Kaufoption, Prämien und mehr: McKennie wechselt zu Juve

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Wechselt vom FC Schalke 04 zu Juventus: Weston McKennie

Der Wechsel von Weston McKennie vom FC Schalke 04 zu Juventus Turin ist perfekt. Das gaben die beiden Klubs am späten Samstagabend bekannt. Der Mittelfeldspieler wird vorerst für ein Jahr zum italienischen Meister ausgeliehen. Danach könnten verschiedene Klauseln greifen.

"Die Übereinkunft mit Juventus Turin ist nach Gesprächen mit verschiedenen Vereinen die wirtschaftlich sinnvollste für Schalke und die sportliche attraktivste für Weston", sagte Jochen Schneider.

"Natürlich ist die Entscheidung, einen talentierten Spieler wie Weston abzugeben, auch ein Stück weit der wirtschaftlichen Situation unseres Klubs geschuldet. Wir bedanken uns bei Weston für seine herausragenden Leistungen und wünschen ihm für seine Zeit bei Juventus alles Gute und viel Erfolg", so der Sportvorstand der Königsblauen weiter.

Wie Juve mitteilte wird McKennie vorerst für eine Leihgebühr von 4,5 Millionen Euro für ein Jahr verpflichtet. Im Sommer 2021 könnte der US-Amerikaner dann für eine fixe Ablösesumme von 18,5 Millionen Euro unter Vertrag genommen werden.

Dies passiert definitiv, wenn die "Alte Dame" nicht näher definierte sportliche Ziele erreicht. Angeblich handelt es sich hierbei um das Erreichen der Champions League.

Jedoch steht Juve ebenfalls ein Kaufrecht zu, wenn besagte Ziele nicht erreicht werden - im Sinne einer klassischen Kaufoption.

Die Summe von 18,5 Millionen Euro würde dann laut Mitteilung über drei Jahre gestreckt ausgezahlt werden. Hinzukommen könnten, je nach sportlichem Abschneiden, weitere sieben Millionen Euro an erfolgsabhängigen Prämien über die volle Laufzeit von McKennies Vertrag. Doch das ist vorerst Zukunftsmusik.

Medizincheck bereits am Freitag

Der US-Amerikaner hatte am Freitagvormittag - an seinem 22. Geburtstag - den Medizincheck in Turin absolviert.

Juventus teilte bei Twitter ein Video sowie zahlreiche Fotos, die McKennie unter anderem dabei zeigen, wie er Autogramme für wartende Fans schreibt.

Am Donnerstag hatte Juventus bestätigt, dass McKennie das Schalker Trainingslager verlassen habe und in Turin eingetroffen sei.

McKennies Transfer zu Juventus dürfte nun vor allem in England für enttäuschte Gesichter sorgen. In den vergangenen Wochen hieß es stets, der Mittelfeldspieler tendiere zu einem Wechsel in die Premier League.

Der FC Southampton mit Ex-Bundesligatrainer Ralph Hasenhüttl galt lange als Favorit auf die Verpflichtung des 21-Jährigen. Auch Aston Villa wurde als potenzieller Abnehmer genannt.

Kurzzeitig wurde McKennie auch mit Schalkes Ligarivalen Hertha BSC in Verbindung gebracht.

In der Bundesliga hatte McKennie, der 2016 aus Dallas nach Gelsenkirchen gekommen war und einen Vertrag bis 2024 besitzt, in 75 Partien (4 Tore) für Schalke gespielt. Sechsmal (1 Tor) kam er zudem in der Champions League zum Einsatz. Für die USA lief er bislang in 22 Länderspielen (6 Tore) auf.