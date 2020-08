FC Bayern will "faire Lösung" bei Martínez finden

Frank Hoermann/ SVEN SIMON

Javi Martínez erlebte erfolgreiche Jahre beim FC Bayern München

Im Sommer 2012 wechselte Javi Martínez für die damalige Bundesliga-Rekordsumme von 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao zum FC Bayern München. Acht Jahre und zahlreiche Erfolge später stehen die Zeichen auf Trennung.

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge deutete in der "Welt am Sonntag" an, dass der Abgang des Spaniers immer wahrscheinlicher wird.

"Javi befasst sich damit, uns zu verlassen. Es wird für ihn auch schwierig jetzt", sagte Rummenigge. "Sein Vertrag gilt noch ein Jahr, und wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen."

Der Mittelfeldmann müsse entscheiden, wohin er gehen möchte. "Dann werden wir versuchen, eine faire Lösung zu finden."

Martínez-Ziel weiter offen

Fraglich ist jedoch weiterhin, wohin es den Routinier zieht. Zuletzt hatte "La Razon" berichtet, dass der 31-Jährige kurz vor einer Rückkehr in seine spanische Heimat stehe. Das vermeintliche Ziel des Mittelfeldspielers überraschte indes.

Angeblich stand Martínez vor einem Wechsel zu Real Sociedad. Zuvor wurde meist über eine Rückkehr in den Schoß von Bilbao spekuliert. Dem Klub soll aber das nötige Kleingeld fehlen.

Dem Vernehmen nach verhandelte Real Sociedad bereits mit dem FC Bayern und bot zehn Millionen Euro Ablöse und damit fünf weniger, als der Rekordmeister verlangte.

Laut "Spox" und "Goal" ist an den Spekulationen allerdings nichts dran. Das Management des Spielers habe die Gerüchte "klar zurückgewiesen", eine Kontaktaufnahme zu Real Sociedad habe es nie gegeben.

Kein Wechsel nach Florenz

Auch ein Wechsel zu AC Florenz, dem Klub, bei dem auch der ehemalige Bayern-Star Franck Ribéry spielt, soll sich zerschlagen haben. Laut "Bild" will Martínez nicht zur Fiorentina wechseln und hat dem Verein eine Absage erteilt.

Das Management von Javi #Martínez weist die Gerüchte um einen bevorstehenden Wechsel des Mittelfeldspielers zu Real Sociedad klar zurück. Bisher hat es nicht einmal eine Kontaktaufnahme der Basken mit dem Spieler gegeben. #FCBayern — Kerry Hau (@kerry_hau) 27. August 2020

Neben Florenz und Real Sociedad wurden zuletzt auch Ex-Klub Athletic Bilbao aus Spanien und Stade Rennes aus der Ligue 1 genannt. Martínez' Vertrag an der Isar endet im Sommer 2021.

Martínez hamstert Trophäen beim FC Bayern

Neben dem WM-Titel 2010 mit der spanischen Nationalmannschaft zieren Martínez' Vita zahlreiche Erfolge, die er mit dem FC Bayern errungen hat.

Achtmal feierte er die Meisterschaft in der bayerischen Landeshauptstadt, zweimal den Gewinn der Champions League und fünfmal den Sieg im DFB-Pokal.

Die Zeit des Routiniers in München wurde allerdings auch von vielen Verletzungen geprägt. Darunter ein Kreuzbandriss, ein Leistenschaden und Probleme mit dem Meniskus. Daher kommt der Defensiv-Spezialist "nur" auf 238 Pflichtspiele im Dress der Münchner.

Zuletzt rückte Martínez eher in die zweite Reihe, 2019/20 stehen dennoch immerhin 24 Einsätze (16 Mal Bundesliga, sieben Mal Champions League, einmal DFB-Pokal) zu Buche.