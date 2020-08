Werner trifft zum Einstand für Chelsea

AFP/SID/GLYN KIRK

Timo Werner traf in seinem ersten Spiel für Chelsea

Timo Werner hat bei seinem ersten Einsatz für den FC Chelsea sein erstes Tor erzielt. Nach nur vier Minuten traf der 24-Jährige beim Testspiel vor etwa 2500 Zuschauern bei Ligakonkurrent Brighton & Hove Albion (1:1) für die Blues.

"Ein guter Start und hoffentlich das erste von vielen Toren", schrieb Werner bei Twitter. Teammanager Frank Lampard zeigte sich begeistert von seinem deutschen Neuzugang: "Timo hat auf dem Platz sehr scharfsinnig und klug agiert. Er hat die Qualitäten gezeigt, von denen ich sehr genau weiß, dass er sie hat, und ich bin sehr froh, ihn im Team zu haben."

Ein langer Ball von Hakim Ziyech, der im Sommer von Ajax Amsterdam nach London gewechselt war, landete im Strafraum auf dem Kopf von Callum Hudson-Odoi, der den Ball abtropfen ließ. Aus knapp fünf Metern verwertete Werner die Vorlage unbedrängt zur frühen Führung.

In der zweiten Halbzeit war Schluss für den ehemaligen Leipziger, der in der 61. Minute durch den französischen Routinier Olivier Giroud ersetzt wurde. Der Ausgleich für Brighton, das Chelsea auch am ersten Spieltag der neuen Saison empfängt (14. September), fiel in der 90. Minute durch den ehemaligen Bundesliga-Profi Pascal Groß.

Von der Rückkehr der Zuschauer war Lampard begeistert. "Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich auf dieses Level kommen in der Liga, denn wir wollen unsere Fans auch an der Stamford Bridge wieder begrüßen", sagte der ehemalige englische Nationalspieler: "Es muss natürlich für alle sicher sein, aber es war ein schöner Test. Ich hoffe, er ist wie geplant gelaufen, der Atmosphäre hat es definitiv geholfen."