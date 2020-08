Messi schwänzt Corona-Test, Liga ist auf Barças Seite

APA (AFP)

Katalanische Messi-Fans haben es derzeit nicht einfach

Der offene Disput zwischen Weltfußballer Lionel Messi und seinem Verein FC Barcelona geht in die nächste Runde. Die Bemühungen des Argentiniers, den Verein ablösefrei zu verlassen, werden erschwert.

Der zu einem Wechsel entschlossene Superstar Lionel Messi ist beim FC Barcelona den obligatorischen Corona-Tests ferngeblieben. Der 33-Jährige sei seinem Termin am Sonntag nicht nachgekommen, berichteten spanische Medien. Damit darf der Argentinier auch nicht an der ersten Trainingseinheit zur Saisonvorbereitung am Montag teilnehmen. Die spanische Liga gibt indes im Streit dem Klub recht.

Der Test- und Trainingsboykott verschärft den Konflikt zwischen Profi und Verein. Der Angreifer will den spanischen Vizemeister aus Katalonien ablösefrei verlassen. Er beruft sich auf eine Klausel, die ihm dies bis kurz vor Ende einer Saison gestattet. Barça entgegnet, die Frist dafür sei am 10. Juni abgelaufen. Laut dem bis Ende Juni 2021 laufenden Vertrag hätte Messi seinen Willen spätestens 20 Tage vor Saisonende mitteilen müssen, lautet die Haltung des Vereins.

Lionel Messi: Ausstiegsklausel für 700 Mio. Euro

Die spanische Liga gibt dem Klub im Disput recht. Der amtierende Weltfußballer dürfe den Vizemeister nicht wie gewünscht ablösefrei verlassen, teilte "La Liga" am Sonntag mit. Im Vertrag des Argentiniers, der bis Juni 2021 läuft, sei eine Ablöseklausel verankert, die weiterhin Gültigkeit habe, hieß es. Die Liga werde dem Profi deshalb keine Freigabe für einen Vereinswechsel erteilen, wenn der festgeschriebene Betrag nicht vorher bezahlt werde. "La Liga" nennt die Summe zwar nicht, nach übereinstimmenden Medienberichten beläuft sich diese aber auf 700 Millionen Euro.

Anders als Messi erschienen am Sonntag auch Profis zu den PCR-Tests, die der Klub nach ersten Gesprächen mit dem neuen Trainer Ronald Koeman auf die Verkaufsliste gesetzt hat. Dazu gehören unter anderem Stürmer Luis Suárez, der mit Juventus Turin in Verbindung gebracht wird, Arturo Vidal und Ivan Rakitić, der kurz vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Verein und Europa-League-Sieger FC Sevilla stehen soll.

apa