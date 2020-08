Energie Cottbus feuert Trainer Abt

Steffen Beyer via www.imago-images.de

Energie Cottbus trennt sich von Sebastian Abt

Fußball-Regionalligist Energie Cottbus hat sich von seinem Trainer Sebastian Abt getrennt.

Wie der Verein am Sonntag mitteilte, reagiere er damit auf den schlechten Start in die neue Saison in der vierten Liga. Energie hatte alle drei Spiele zum Auftakt verloren.

Der bisherige Co-Trainer Tim Kruse wird die Mannschaft interimsmäßig übernehmen.

Abt hatte den Job als Cheftrainer erst im vergangenen Januar angetreten.