Norwegen muss auf Martin Ødegaard verzichten

Martin Ødegaard wird gegen Österreich nicht dabei sein

Spielmacher Martin Ødegaard wird dem norwegischen Nationalteam in der Nations League gegen Österreich und Nordirland verletzungsbedingt fehlen.

Nach den zahlreichen Ausfällen im österreichischen Nationalteam muss auch Gegner Norwegen zum Auftakt der Nations League am Freitag in Oslo auf einen prominenten Namen verzichten. Jungstar Martin Ødegaard von Real Madrid wurde aus dem Kader für die beiden Partien gegen Österreich und Nordirland gestrichen. Als Grund gab der norwegische Verband länger anhaltende Knieprobleme an.

Bereits bei der Kadernominierung zu Wochenbeginn war offen gewesen, ob Ødegaard tatsächlich zum Team stoßen könne. Der 21-jährige Mittelfeldspieler hatte bei Real Sociedad auf Leihbasis eine starke Saison gespielt. Real Madrid holte das einstige Wunderkind daher vor der neuen Spielzeit zurück. Beim spanischen Meister dürfte Ødegaard vorerst als Backup für Vizeweltmeister Luka Modrić fungieren.

Für Norwegens Nationalteam hat Ødegaard bisher 22 Länderspiele (ein Tor) bestritten, er gilt als eine der Schlüsselfiguren im Team von Trainer Lars Lagerbäck. Auch Österreich muss zum Auftakt der Nations League zahlreiche Stammkräfte vorgeben, darunter neben Valentino Lazaro und Konrad Laimer auch die Topstars David Alaba und Marko Arnautović.

