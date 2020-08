Kehl adelt Bellingham - und fürchtet "Bruch" beim BVB

TEAM2 via www.imago-images.de

Sebastian Kehl ist Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB

Sebastian Kehl ist voll des Lobes für Borussia Dortmunds Neuzugang Jude Bellingham sowie die Talente Youssoufa Moukoko und Ansgar Knauff. Allerdings macht die anstehende Länderspielpause dem Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB Sorgen.

"Jude hat sich super integriert. Bei dem Jungen merkt man, dass er voll im Saft steht, er war nur eine Woche raus. Er strotzt vor Selbstvertrauen", sagte Kehl gegenüber "BVB-TV" über Bellingham.

Der Engländer, für 25 Millionen Euro von Birmingham City verpflichtet, bringe "genau diese Aggressivität, diese Körperlichkeit im Mittelfeld, die uns sehr, sehr gut tut", so Kehl weiter. "Jude hat richtig auf sich aufmerksam gemacht, trotz seiner erst 17 Jahre."

Der erst 15-jährige Moukoko und sei U19-Teamkollege Knauff (18) hätten im Verlaufe der Vorbereitung ebenfalls überzeugt, konstatierte Kehl. "Für die beiden Spieler war es eine spannende Erfahrung. Youssoufa Moukoko hat lange, lange gewartet, dass er bei den Profis mittrainieren darf, leider darf er bis November nicht spielen. Wir hätten ihn natürlich gerne mal gesehen. Er hat innerhalb kürzester Zeit gezeigt, warum wir große Hoffnungen in ihn haben."

Knauf habe man in den letzten Wochen "unbedingt dabei haben" wollen, sagte Kehl. Es sei wichtig, "den jungen Spielern eine Perspektive aufzeigen".

BVB: Neuzugang Reinier muss "noch etwas aufholen"

Den für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehenen 18-jährigen Brasilianer Reinier sieht Kehl noch nicht auf ausreichendem Niveau. "Er ist erst ein paar Tage dabei, er muss nach seiner Verletzung noch etwas aufholen", erklärte der ehemalige BVB-Kapitän.

Zunächst wird die Abstellung zahlreicher Nationalspieler den Trainingsbetrieb in Dortmund jedoch nahezu lahmlegen. "Es war klar, dass durch die Länderspielpause ein kleiner Bruch reinkommen würde", sagte Kehl. "Wir haben mit dem Trainingslager in der Schweiz einen guten Grundstein gelegt. Es war auch wichtig, dass wir von Anfang an alle Spieler dabei hatten."

Die BVB-Profis seien durch die Umstände der Corona-Krise "enger zusammengewachsen", freute sich der 40-Jährige, "das tut uns allen gut. Jetzt brauchen wir natürlich gute Ergebnisse“.